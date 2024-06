Dárdairól színt vallott Rossi, a kapuskérdésről egyelőre nem

korábban azt nyilatkozta, az Írország és Izrael elleni felkészülési mérkőzésen a kapusposzton nem kísérletez, az véd majd az Európa-bajnokságon, aki ezen a két meccsen. Még várnunk kell egy napot arra, hogy kire esett a szövetségi kapitány választása, hiszen a hétfő esti sajtótájékoztatón nem érintette ezt a kérdést.

Marco Rossi irányításával, vezérletével egy hete készül együtt a magyar válogatott (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Marco Rossi a következőket mondta a hétfői sajtótájékoztatón az Írország–Magyarország felkészülési meccs előtt.

Az ellenfélről:

– Tudjuk, hogy Írország nehéz ellenfél. Az utolsó két meccsükön Belgiumnak és Svájcnak is feladták a leckét, a korábbi ellenfelei is nehezen győzték le. Fizikálisan kemény meccs lesz, az ír játékosok zöme a Premier League-ben szerepel. Nagy intenzitású meccs lesz, az írek játéka a skótokéhoz hasonlít, ezért nekünk ez fontos teszt lesz az Európa-bajnokságra.

Szalai Attiláról:

– ezúttal kimarad, Dárdai Márton kezd majd helyette. Ez azt sem jelenti, hogy Attila később ne játszana. Nem aggódom amiatt, hogy keveset játszott ebben az idényben, nagyon jó képességű játékos, napról napra egyre jobb lesz.

A hiányzókról:

– öt héttel ezelőtt esett át műtéten , még vigyáznia kell. Horváth Krisztófer is kisebb sérüléssel bajlódik, ő is kimarad. Bolla Bendegúz és sem játszik holnap, mert csak most csatlakoztak hozzánk, ők a hétvégén még a klubcsapatukban szerepeltek, előbbi svájci kupagyőztes lett a Servette együttesével, utóbbi gólt is rúgott az MLS-ben szereplő Philadelphiában.

A 14 meccs óta tartó veretlenségi sorozatról:

– A március két felkészülési mérkőzésen voltak gondjaink, ezeket kell most elkerülnünk és kijavítanunk.

Sammie Szmodicsról:

– A csapatmenedzserrel vettem fel a kapcsolatot, ez ment ki a médiába. Végtére logikus, hogy Szmodics Írországot választotta, hiszen itt született, az a legfontosabb, hogy egy játékos ott játsszon, ahová tartozik. Szmodicsnak remek szezonja volt, ontotta a gólokat, nincs harag, sok siker kívánok neki.

Íme, a teljes sajtótájékoztató, amelyen a játékosok képviseletében Callum Styles jelent meg: