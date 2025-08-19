Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Veszélyes döntés: a saría jog alapján hozott ítéletet ismert el Ausztria

A Bécsi Tartományi Bíróság döntése helybenhagyta a saría alapján hozott döntést. Az ítélet felháborodást keltett, többen egy veszélyes párhuzamos igazságszolgáltatás felé vezető áttörésről beszélnek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 9:49
Muszlimok imádkoznak egy ausztriai mecsetben Fotó: ASKIN KIYAGAN Forrás: ANADOLU AGENCY
Két férfi Bécsben megállapodott abban, hogy szerződéses vitájukat az iszlám jog – konkrétan az „Ahlus-Sunnah wal-Jamaah” – szerint rendezik. A saría jog szerint ítélő bíróság az egyik férfi ellen döntött, akinek ennek következtében 320 000 eurót kellett volna fizetnie. A férfi fellebbezett, arra hivatkozva, hogy a saría többértelmű, önkényesen értelmezhető és ellentétes Ausztria alapvető értékeivel – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Muszlim férfi Ausztriában – muszlim szervezetek is figyelmeztetnek: a saría összeegyeztethetetlen a demokratikus értékekkel
Fotó: AFP

Azonban a polgári ügyekért felelős tartományi bíróság megerősítette az ítéletet, számol be róla a Presse.

A bíróság nem vizsgálta a tartalmat

A bécsi bíróság egyértelművé tette, hogy szerinte nem feladata megvizsgálni, hogy mely muszlim jogi szabályokat alkalmazták, az egyetlen döntő szempont az, hogy az eredmény nem sérti-e az osztrák jog „alapvető értékeit”. A bíróság ezzel egyértelművé tette: vagyoni jogvitákban Ausztriában hatályos muszlim jogi szabályok alkalmazhatók, függetlenül attól, hogy azok tartalmilag összhangban vannak-e a hatályos joggal.

Párhuzamos igazságszolgáltatásra és a saría elismerésének veszélyeire figyelmeztetnek

Az ítélet heves reakciókat váltott ki. Jogászok és az osztrák állampolgárok egyaránt felvetik a kérdést, hogy Ausztria ezzel megnyitja-e az utat a saría fokozatos elismerése előtt. Ugyanakkor többen arra is figyelmeztetnek: ha az iszlám jog alkalmazható szerződésekben, akkor veszélyes párhuzamos igazságszolgáltatás alakulhat ki Ausztriában.

Az Török Kulturális Közösség tiltakozott az döntés ellen, és arra figyelmeztette Ausztriát, hogy ne ismerje el a saríát.

Szeretnénk rámutatni, hogy a saría jog bármilyen formában, valamint két különböző jogrendszer bevezetése Európában tilos

– írja az ausztriai Török Kulturális Közösség (TKG) honlapján. Tiltakozásukban arra is felhívták a figyelmet, hogy

„Az ítélet sérti az Európai Unió alapvető jogait.”

A török közösség különösen a bírósági ítélet következő mondatait tartják sértőnek és veszélyesnek: „Nem lehet ellenőrizni, hogy itt iszlám jogi szabályokat alkalmaztak-e, és ha igen, melyeket”, valamint „a választott bíróság ítéletének eredménye nem ellentétes az osztrák alapértékekkel. Az iszlám jogszabályok tehát hatályosak lehetnek vagyoni jogi követelésekre vonatkozó választottbírósági megállapodásokban.”

A közösség ezt most hevesen cáfolja. „Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2003. február 13-i ítéletében megerősítette, hogy a saría jog és az abból eredő diszkrimináció, valamint két különböző jogrendszer bevezetése Európában tilos. A bécsi tartományi bíróság által az iszlám jog elfogadásával összesen 96 cikk sérül az Európai Unió működéséről szóló, 2010. március 30-án hatályba lépett egységes szerkezetbe foglalt szerződésből (az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/47), 15 cikk az Európai Unióról szóló szerződésből (C 83/13), valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának (C 83/02) 16 cikke” – állítja jogi szakértői véleményében a Török Kulturális Közösség.

A saría összeegyeztethetetlen a demokrácia alapelveivel

„Az Európai Emberi Jogi Bíróság 2003. február 13-i ítéletében megállapította és elismerte, hogy a saría jog és az abból eredő diszkrimináció, valamint két különböző jogrendszer bevezetése Európában, ahogyan azt a Bécsi Tartományi Bíróság most megkísérli, tilos” – hangsúlyozta Melissa Günes, a kulturális közösség főtitkára is.

A különböző jogrendszerek bevezetése ezért összeegyeztethetetlen az Emberi Jogok Európai Egyezményével (EMRK), a saría pedig összeegyeztethetetlen a konvencióban rögzített demokrácia alapelveivel.

„Annak érdekében, hogy ne lehessen megkerülni az EU államalapjainak egyikét, az egyház és az állam szétválasztásának elvét, a Török Kulturális Közösség nevében követeljük a különböző normakészítési folyamatokban – mind nemzeti, mind nemzetközi szinten –, hogy ezt a témát minden területen tiltsák be!” – közölte az ausztriai Török Kulturális Közösség, amely szerint a bécsi tartományi bíróság döntése „ma a szekuláris gazdaságba, holnap pedig a termelési, kiszolgálási, értékesítési és szolgáltatási előírásokba való súlyos beavatkozást jelent”.

A török kulturális közösség a konkrét 320 000 eurós esetet is rendkívül aggályosnak tartja, és bírálja a pénzügyminisztérium és az adóhatóság megkerülését:

Muszlimokként az EU-ban, illetve új hazánkban, Ausztriában nemcsak tisztelnünk kell az alkotmányt és a törvényeket, hanem egy ilyen, 320 000 euró értékű megállapodás esetén inkább ügyvédet és közjegyzőt kell bevonni.

Szakértők megjegyzik, hogy miközben Európában mindennapossá vált a politikai iszlám előtt való meghajlás, addig azok a muszlimok, akiknek fontosak a demokratikus értékek és tudatosan vándoroltak Európába, figyelmeztetnek arra, hogy a szekularizmus veszélyben van.

Borítókép: Muszlimok imádkoznak egy ausztriai mecsetben (Fotó: AFP)

