Veszélyes döntés: a saría jog alapján hozott ítéletet ismert el Ausztria

Két férfi Bécsben megállapodott abban, hogy szerződéses vitájukat az iszlám jog – konkrétan az „Ahlus-Sunnah wal-Jamaah” – szerint rendezik. A saría jog szerint ítélő bíróság az egyik férfi ellen döntött, akinek ennek következtében 320 000 eurót kellett volna fizetnie. A férfi fellebbezett, arra hivatkozva, hogy a saría többértelmű, önkényesen értelmezhető és ellentétes Ausztria alapvető értékeivel – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Muszlim férfi Ausztriában – muszlim szervezetek is figyelmeztetnek: a saría összeegyeztethetetlen a demokratikus értékekkel

Fotó: AFP

Azonban a polgári ügyekért felelős tartományi bíróság megerősítette az ítéletet, számol be róla a Presse.

A bíróság nem vizsgálta a tartalmat

A bécsi bíróság egyértelművé tette, hogy szerinte nem feladata megvizsgálni, hogy mely muszlim jogi szabályokat alkalmazták, az egyetlen döntő szempont az, hogy az eredmény nem sérti-e az osztrák jog „alapvető értékeit”. A bíróság ezzel egyértelművé tette: vagyoni jogvitákban Ausztriában hatályos muszlim jogi szabályok alkalmazhatók, függetlenül attól, hogy azok tartalmilag összhangban vannak-e a hatályos joggal.

Párhuzamos igazságszolgáltatásra és a saría elismerésének veszélyeire figyelmeztetnek

Az ítélet heves reakciókat váltott ki. Jogászok és az osztrák állampolgárok egyaránt felvetik a kérdést, hogy Ausztria ezzel megnyitja-e az utat a saría fokozatos elismerése előtt. Ugyanakkor többen arra is figyelmeztetnek: ha az iszlám jog alkalmazható szerződésekben, akkor veszélyes párhuzamos igazságszolgáltatás alakulhat ki Ausztriában.

Az Török Kulturális Közösség tiltakozott az döntés ellen, és arra figyelmeztette Ausztriát, hogy ne ismerje el a saríát.

Szeretnénk rámutatni, hogy a saría jog bármilyen formában, valamint két különböző jogrendszer bevezetése Európában tilos

– írja az ausztriai Török Kulturális Közösség (TKG) honlapján. Tiltakozásukban arra is felhívták a figyelmet, hogy

„Az ítélet sérti az Európai Unió alapvető jogait.”

A török közösség különösen a bírósági ítélet következő mondatait tartják sértőnek és veszélyesnek: „Nem lehet ellenőrizni, hogy itt iszlám jogi szabályokat alkalmaztak-e, és ha igen, melyeket”, valamint „a választott bíróság ítéletének eredménye nem ellentétes az osztrák alapértékekkel. Az iszlám jogszabályok tehát hatályosak lehetnek vagyoni jogi követelésekre vonatkozó választottbírósági megállapodásokban.”