Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

vadásztársaságtölténylőfegyvervádemelés

Szovjet gyártmányú sörétes lőfegyvert tartott illegálisan az egykori vadász

Számtalan lőszert és egyéb fegyvert is tárolt, fegyvertartási engedélyét azonban már visszaadta.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 9:56
Illusztráció.Fotó: Markovics Gábor Forrás: Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fegyvertartási engedélyének leadása után több lőfegyvert és lőszert is megtartott az a férfi, aki ellen engedély nélküli tartással elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség. A hetvenes éveiben járó férfi hosszabb ideig tagja volt egy Kaposvár környékén működő vadásztársaságnak, és egészen 2019-ig rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

A vádlott a vadásztársasági tagsága idején ismeretlen módon 

megszerzett egy 4,5×15R kaliberű gyári szám nélküli egylövetű lőfegyvert, egy 12/70 kaliberű IZS-18-EM típusú szovjet gyártmányú sörétes lőfegyvert, valamint egy Walther P38 típusú kilenc milliméteres Luger kaliberű maroklőfegyver fődarabjait. 

 

A fegyverek közül az utóbbi alkatrészei hiányosak voltak, így az lövés leadására nem volt alkalmas, azonban a többi lőfegyver működőképes állapotban volt.

Az idős férfi a lőfegyvereket, valamint 

az azokhoz tartozó mintegy ötven lőszert a fegyvertartási engedélyének leadása után az otthonában tárolta egészen 2024 novemberéig, 

amikor a Kaposvári Rendőrkapitányság nyomozói azokat lefoglalták tőle.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Byrappa Ramachandra
idezojelekTrump

Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Byrappa Ramachandra avatarja

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.