Szovjet gyártmányú sörétes lőfegyvert tartott illegálisan az egykori vadász

Fegyvertartási engedélyének leadása után több lőfegyvert és lőszert is megtartott az a férfi, aki ellen engedély nélküli tartással elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség. A hetvenes éveiben járó férfi hosszabb ideig tagja volt egy Kaposvár környékén működő vadásztársaságnak, és egészen 2019-ig rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

A vádlott a vadásztársasági tagsága idején ismeretlen módon

megszerzett egy 4,5×15R kaliberű gyári szám nélküli egylövetű lőfegyvert, egy 12/70 kaliberű IZS-18-EM típusú szovjet gyártmányú sörétes lőfegyvert, valamint egy Walther P38 típusú kilenc milliméteres Luger kaliberű maroklőfegyver fődarabjait.

A fegyverek közül az utóbbi alkatrészei hiányosak voltak, így az lövés leadására nem volt alkalmas, azonban a többi lőfegyver működőképes állapotban volt.

Az idős férfi a lőfegyvereket, valamint

az azokhoz tartozó mintegy ötven lőszert a fegyvertartási engedélyének leadása után az otthonában tárolta egészen 2024 novemberéig,

amikor a Kaposvári Rendőrkapitányság nyomozói azokat lefoglalták tőle.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.