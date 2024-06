Gulácsi vagy Dibusz? Marco Rossi legnagyobb dilemmája dőlhet el az Eb előtt

Meg is bukott a 2020 óta irányító Stephen Kenny szövetségi kapitány, akit ideiglenes kinevezéssel a Manchester United korábbi védője, John O’Shea váltott, a márciusi két mérkőzésen már ő vezette az íreket. Az eredmény Belgium ellen 0-0, a magyar válogatott első Eb-ellenfele, Svájc ellen pedig 1-0-s vereség Dublinban. Az ír kompakt együttes, a selejtezőkön a franciák és a hollandok sem tudták nagyon megverni őket, és amint azt O’Shea is jelezte: győzni akarnak a magyar válogatott ellen, mert nagy szüksége lenne a sikerélményre.

A Marco Rossit felhúzó támadó is ott van az íreknél

Izgalmas lehet Sammie Szmodics szerepe a meccsen. Ő az a támadó, aki a felmenői révén elviekben a magyar válogatottban is szerepelhetett volna, és Rossi puhatolózott is nála. Erre minden szakmai oka meg is lehetett, hiszen Szmodics ragyogó idényt futott az angol másodosztályú Blackburn Roverseben, amelyben 48 tétmeccsen 33 gólt szerzett. Csakhogy a hír kikerült a médiába, amit Rossi nem vett jó néven, márciusban határozottan közölte:

– Szmodics ügyében nagyon kellemetlenül érintett, hogy ki beszélhetett az ír médiának az ő meghívásáról, miután érdeklődtem nála arról, szerepelne-e adott esetben a magyar válogatottban. Vagy ő, vagy a menedzsere. És mi célból? Azért, hogy meghívják az ír válogatottba. Nincs szükségünk ilyen emberre, még ha technikailag jó játékos is.

Rossi a hétfői sajtótájékoztatón már békülékenyebb hangot ütött meg a Szmodics-ügyben, azt mondta, hogy nincs harag, miután a 28 éves támadó most a mieink ellen is pályára léphet. Szmodicsnak is fel lesz adva a lecke, a magyar válogatott idén ugyanis még gólt sem kapott, ahogy az írek elleni legutóbbi meccsen sem. Akkor, 2021 nyarán 0-0 lett az eredmény a Szusza Ferenc Stadionban, ugyancsak az Európa-bajnokságra készülve.

Puskás Ferenc válogatottja győzött Írországban

Dublinban már elég régen, 1993-ban lépett pályára legutóbb a magyar válogatott, amelyet akkoriban Puskás Ferenc vezetett. A korábbi legendás játékosnak az volt a legemlékezetesebb meccse és egyetlen győzelme a magyar válogatott szövetségi kapitányaként, hiszen 4-2-re győzött a csapat Írországban, méghozzá a félidei 2-0-s hátrányról fordítva, miután a Manchester United ír legendája, Roy Keane már az első percben betalált. Ám a szünetben Puskás remek edzői húzással pályára küldte Hamar Istvánt, aki "hamar" kiegyenlített a két góljával, majd a hajrában szerzett újabb két találattal összejött a győzelem. Íme:

Felkészülés mérkőzés:

Írország–Magyarország, Dublin, 20.45 (tv.: M4 Sport)