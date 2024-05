Gulácsi Péter nem kertelt, elmondta a véleményét a német válogatottról

Már a múlt héten napvilágot látott a hír, hogy a Lipcse eldöntötte , a következő idényben is lesz az első számú kapusa, annak ellenére is, hogy a klub a nyáron tízmillió euróért megveszi a 22 éves Maarten Vandevoordtot. Így viszont a magyar kapussal eddig konkuráló Janis Blaswich eladása kerül napirendre. Gulácsi most bizonyítékot is kapott arra, hogy a Lipcse továbbra is komolyan számol vele, ugyanis az eredetileg jövő nyáron lejáró szerződését meghosszabbították 2026-ig.

Gulácsi Péter szerződést hosszabbított a Lipcse csapatával, 2026-ig marad a Bundesligában Fotó: EPA/Szilágyi Anna

– Nagy vágyam volt a szerződéshosszabbítás, hiszen különleges a közös út, amit megtettem a klubbal – nyilatkozta Gulácsi. – A nagy sikerek mellett rendkívül nehéz időszakok is voltak, és ezekben is mindig éreztem az itteniek teljes támogatását. Ezek a pillanatok felejthetetlenek.

Gulácsi kilenc évvel ezelőtt lett a Lipcse kapusa, amikor az együttes még a német másodosztályban szerepelt. Azóta többször volt dobogós a csapattal a Bundesligában, kétszer Német Kupát nyert, a Bajnokok Ligájában egyszer az elődöntőig jutott, idén pedig súlyos sérülés, egyéves kihagyás után szerezte vissza a helyét a csapat kezdőjében.

A 2026-os évszám azért is fontos Gulácsinak, mert akkor rendezik a következő világbajnokságot, amire szeretne kijutni a magyar válogatottal, ez a karrierje egyik utolsó nagy célja, s így Lipcsében biztosítva van, hogy addig is a legmagasabb szinten védhet.

A magyar válogatott nem fél senkitől

– Az visz előre, hogy ott legyek a 2026-os vb-n a magyar válogatottal – árulta el Gulácsi a Kickernek. – Hatalmas siker és pályafutásom megkoronázása lenne egy vb-szereplés Magyarországgal, hiszen 1986 óta nem jártunk a legnagyobb tornán.

Gulácsi most persze még a június 14-én kezdődő németországi Európa-bajnokságra koncentrál, amelynek a csoportkörében sorrendben Svájc, Németország és Skócia lesz az ellenfelünk.

– Zsinórban a harmadik Eb-n vagyunk ott, és az elmúlt években bizonyítottuk, hogy lépést tudunk tartani a legjobbakkal is. Most is ez a célunk, és nagy dolog lenne, ha háromnál több meccsünk lenne az Eb-n – utalt a továbbjutás esélyére Gulácsi, aki arra is kitért, hogy már 14 meccse veretlen csapata. – Ez a sorozat is megmutatja, hogy milyen stabilak vagyunk, és a mentalitással nincs gond, akár barátságos, akár tétmeccsről van szó. Bárki az ellenfél, mindig mindent beleadunk.

Gulácsi Péter el van ájulva a német tengelytől

A németek természetesen a saját válogatottjukról is kérdezték Gulácsit, aki évek óta a Bundesligában véd, és az egyik csoportrivális fontos játékosa.

– A németek tengelye valószínűleg a legjobb Európában, ha a Manuel Neuer, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz vonalat nézzük, amiben óriási minőség van egyénenként – dicsérte a német válogatottat Gulácsi.

– Márciusban a franciák és a hollandok elleni győzelemmel a németek újra megtalálták az örömöt a játékban, amit korábban egy időre elvesztettek. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány frissességet és energiát hozott a csapatba, ezért az én szememben esélyesek. Nemcsak a csoportgyőzelemre, hanem házigazdaként az Eb megnyerésére is.

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.