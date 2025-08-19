autós hírbuggyterepjáró

Bud Spencer verekedne ezért a menő buggy-ért

A Különben dühbe jövünk c. filmben használt homokfutó modern változatának tűnik az amerikai-angol együttműködésből született, bivalyerős motorral hajtott LFG.

2025. 08. 19. 14:18
buggy
Forrás: Meyers Manx
A Meyers Manx nevű amerikai cég néhány évvel ezelőtt élesztette fel az ikonikus 1960-as évekbeli Volkswagen Bogár-alapú buggy-t elektromos hajtással, most pedig egy különleges projektben működött együtt a Porsche-restomodokat építő brit Tuthill tuningcéggel, aminek eredménye szintén egy homokfutó lett, de az erősebb fajtából. 

Fotó: Meyers Manx

Az LFG-nek nevezett, szabadidős célokra kifejlesztett járművet „nagy teljesítményű terepjáró gépként” írják le. Egyedi szénszálas karosszériát terveztek neki, amely megtartotta a jellegzetes kádformát, miközben a szélesített sárvédők a kerekeket szinte teljesen szabadon hagyják, drámai megjelenést kölcsönözve az új buggy-nak.

Fotó: Meyers Manx

Egyedi LED-es fényszórók és hátsó lámpák adják meg a kocsi saját identitását, amelyhez jól passzol az integrált első lökhárító az oldalsó fellépőkkel, a boruláskor hasznos bukókeret és a két levehető, sirályszárnyas ajtó is – utóbbiak nagyon látványosak nyitott állapotban. A 18 colos, zárt kialakítású könnyűfém felnikre durva mintázatú BF Goodrich gumikat húztak, ezen kívül a terepjárást a rövid tengelytáv és a nagy hasmagasság is segíti.

Fotó: Stephan Bauer

Belül az egyszerű műszerfalat nagyrészt képernyők borítják, bár rengeteg fizikai kezelőszerv is rendelkezésre áll az alapvető funkciókhoz. A gyönyörű, háromküllős kormánykerékhez közel helyezték el a magasra felhozott sebességváltókart, a kézifék hidraulikus, akár a raliautókban. Csak kétszemélyes az utastér, a csomagok számára a hátul elhelyezett motor felett van hely.

Fotó: Meyers Manx

Az új buggy-t egy 

négyliteres, léghűtéses, hathengeres boxermotor hajtja,

amely a Tuthill saját Porsche restomodjában, a 911K-ban található 3,1 literes egység továbbfejlesztett változata. Még nem árulták el a részletes műszaki specifikációkat, de arra számíthatunk, hogy az LFG motorja több mint 400 lóerőt produkál majd, mivel a kisebb változata is 350-et adott le 11 ezres fordulatszám környékén...

Fotó: Meyers Manx

Hatfokozatú szekvenciális sebességváltó és három darab részlegesen önzáró differenciálművel ellátott, állandó összkerékhajtás gondoskodik az erő útra viteléről. Állítható dupla rugóstagokkal és lengéscsillapítókkal, hidraulikus véghelyzeti ütközőkkel látták el a felfüggesztéseket, a megfelelő hanghatást pedig Inconel kipufogórendszer biztosítja.

Fotó: Meyers Manx

A buggy gyártása 2026-ban kezdődik és 

mindössze 100 darabra korlátozódik,

az árak egyelőre nem nyilvánosak. A tulajdonjog túlmutat magán a kocsi birtoklásán, mivel a vásárlókat meghívják majd válogatott vezetési kalandokra a világ minden tájára. Az első 20 példány a tervek szerint részt vesz az LFG Baja Touron 2027-ben, a következő évekre pedig további izgalmas eseményeket terveznek.

1/30 Meyers Manx LFG

 

