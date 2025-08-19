Bud Spencer verekedne ezért a menő buggy-ért

A Meyers Manx nevű amerikai cég néhány évvel ezelőtt élesztette fel az ikonikus 1960-as évekbeli Volkswagen Bogár-alapú buggy-t elektromos hajtással, most pedig egy különleges projektben működött együtt a Porsche-restomodokat építő brit Tuthill tuningcéggel, aminek eredménye szintén egy homokfutó lett, de az erősebb fajtából.
Az LFG-nek nevezett, szabadidős célokra kifejlesztett járművet „nagy teljesítményű terepjáró gépként” írják le. Egyedi szénszálas karosszériát terveztek neki, amely megtartotta a jellegzetes kádformát, miközben a szélesített sárvédők a kerekeket szinte teljesen szabadon hagyják, drámai megjelenést kölcsönözve az új buggy-nak.
Egyedi LED-es fényszórók és hátsó lámpák adják meg a kocsi saját identitását, amelyhez jól passzol az integrált első lökhárító az oldalsó fellépőkkel, a boruláskor hasznos bukókeret és a két levehető, sirályszárnyas ajtó is – utóbbiak nagyon látványosak nyitott állapotban. A 18 colos, zárt kialakítású könnyűfém felnikre durva mintázatú BF Goodrich gumikat húztak, ezen kívül a terepjárást a rövid tengelytáv és a nagy hasmagasság is segíti.
Belül az egyszerű műszerfalat nagyrészt képernyők borítják, bár rengeteg fizikai kezelőszerv is rendelkezésre áll az alapvető funkciókhoz. A gyönyörű, háromküllős kormánykerékhez közel helyezték el a magasra felhozott sebességváltókart, a kézifék hidraulikus, akár a raliautókban. Csak kétszemélyes az utastér, a csomagok számára a hátul elhelyezett motor felett van hely.
Az új buggy-t egy
négyliteres, léghűtéses, hathengeres boxermotor hajtja,
amely a Tuthill saját Porsche restomodjában, a 911K-ban található 3,1 literes egység továbbfejlesztett változata. Még nem árulták el a részletes műszaki specifikációkat, de arra számíthatunk, hogy az LFG motorja több mint 400 lóerőt produkál majd, mivel a kisebb változata is 350-et adott le 11 ezres fordulatszám környékén...
Hatfokozatú szekvenciális sebességváltó és három darab részlegesen önzáró differenciálművel ellátott, állandó összkerékhajtás gondoskodik az erő útra viteléről. Állítható dupla rugóstagokkal és lengéscsillapítókkal, hidraulikus véghelyzeti ütközőkkel látták el a felfüggesztéseket, a megfelelő hanghatást pedig Inconel kipufogórendszer biztosítja.