Bud Spencer verekedne ezért a menő buggy-ért

A Meyers Manx nevű amerikai cég néhány évvel ezelőtt élesztette fel az ikonikus 1960-as évekbeli Volkswagen Bogár-alapú buggy-t elektromos hajtással, most pedig egy különleges projektben működött együtt a Porsche-restomodokat építő brit Tuthill tuningcéggel, aminek eredménye szintén egy homokfutó lett, de az erősebb fajtából.

Fotó: Meyers Manx

Az LFG-nek nevezett, szabadidős célokra kifejlesztett járművet „nagy teljesítményű terepjáró gépként” írják le. Egyedi szénszálas karosszériát terveztek neki, amely megtartotta a jellegzetes kádformát, miközben a szélesített sárvédők a kerekeket szinte teljesen szabadon hagyják, drámai megjelenést kölcsönözve az új buggy-nak.

Fotó: Meyers Manx

Egyedi LED-es fényszórók és hátsó lámpák adják meg a kocsi saját identitását, amelyhez jól passzol az integrált első lökhárító az oldalsó fellépőkkel, a boruláskor hasznos bukókeret és a két levehető, sirályszárnyas ajtó is – utóbbiak nagyon látványosak nyitott állapotban. A 18 colos, zárt kialakítású könnyűfém felnikre durva mintázatú BF Goodrich gumikat húztak, ezen kívül a terepjárást a rövid tengelytáv és a nagy hasmagasság is segíti.

Fotó: Stephan Bauer

Belül az egyszerű műszerfalat nagyrészt képernyők borítják, bár rengeteg fizikai kezelőszerv is rendelkezésre áll az alapvető funkciókhoz. A gyönyörű, háromküllős kormánykerékhez közel helyezték el a magasra felhozott sebességváltókart, a kézifék hidraulikus, akár a raliautókban. Csak kétszemélyes az utastér, a csomagok számára a hátul elhelyezett motor felett van hely.

Fotó: Meyers Manx

Az új buggy-t egy

négyliteres, léghűtéses, hathengeres boxermotor hajtja,

amely a Tuthill saját Porsche restomodjában, a 911K-ban található 3,1 literes egység továbbfejlesztett változata. Még nem árulták el a részletes műszaki specifikációkat, de arra számíthatunk, hogy az LFG motorja több mint 400 lóerőt produkál majd, mivel a kisebb változata is 350-et adott le 11 ezres fordulatszám környékén...

Fotó: Meyers Manx

Hatfokozatú szekvenciális sebességváltó és három darab részlegesen önzáró differenciálművel ellátott, állandó összkerékhajtás gondoskodik az erő útra viteléről. Állítható dupla rugóstagokkal és lengéscsillapítókkal, hidraulikus véghelyzeti ütközőkkel látták el a felfüggesztéseket, a megfelelő hanghatást pedig Inconel kipufogórendszer biztosítja.