A gyász is megedzette Marco Rossi bombaformába lendült kiszemeltjét

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke hétfőn hozta nyilvánosságra , hogy a nyári Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott mely ellenfelekkel mérkőzik meg a tavasszal. csapata Írország ellen is pályára lép, ami különösen Sammie Szmodics helyzete miatt pikáns. Mint arról korábban beszámoltunk, Rossi állítólag szemet vetett a nagyapja révén a magyar válogatottságra is jogosult 28 éves támadó középpályásra, aki korábban volt már az ír nemzeti csapat keretének a tagja, de sérülés miatt a bemutatkozása elmaradt. Így Szmodics most alighanem fontos döntés előtt áll: kitart az írek mellett, vagy a velük ellentétben Eb-szereplő magyar válogatotthoz csatlakozik.

Sammie Szmodics lehet Marco Rossi meglepetésembere a magyar válogatottban. (Forrás: Facebook/Blackburn Rovers)

Hogy a kettő közül valamelyik csapatban ott lesz a tavaszi egymás elleni meccsen, az szinte biztos, hiszen Szmodics élete formájában futballozik, ami alapján a magyar és az ír válogatottban is stabil helye lehetne. Az angol másodosztályban jelenleg a 18. helyen álló, szebb napokat is látott, 1995-ben Alan Shearer vezérletével Premier League-bajnok Blackburn Rovers legfontosabb játékosa: 16 találattal vezeti a Championship góllövőlistáját.

Az idény összes tétmeccsét figyelembe véve Szmodics 29 mérkőzésen 21 gólt és három gólpasszt jegyez, legutóbb hétfőn duplázott a Wrexham ellen 4-1-re megnyert FA-kupa-találkozón, így a Blackburn már bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a Newcastle United lesz majd az ellenfele.

Sammie Szmodics duplája az FA-kupában:

Szmodics edzője a Blackburnnél a dánok korábbi csatárlegendája, Jon Dahl Tomasson, aki főleg a Feyenoord és az AC Milan színeiben alkotott maradandót, az előbbivel UEFA-kupát, az utóbbival Bajnokok Ligáját nyert.

Nemet mondott az Arsenal csábítására

A támadóról még a magyar válogatott érdeklődésének a híre előtt, decemberben közölt nagyobb cikket a Daily Mail, amely az angol futball egyik legnagyobb meg nem énekelt hősének nevezte őt. Kiderült, hogy Szmodicsot 11 és 15 éves kora között az Arsenal rendszeresen hívta, de nem akart odaigazolni, inkább maradt a Colchesternél.

– A családom és én is a legnagyobb Colchester-szurkolók közé tartoztunk, csakis arra vágytam, hogy ott játsszak – árulta el Szmodics. – Visszanézve talán furán hangzik, de ki tudja, mi lett volna velem, ha az Arsenalba megyek. Talán nem is futballoznék már. Apám azért sem akart odavinni, mert az Arsenal már a fiatalok között is tele volt tengerentúli játékosokkal, a Colchesternél emiatt nem kellett aggódnunk, és egyre közelebb kerültem a felnőttcsapathoz, voltam szurkoló, labdaszedő, akadémista és így tovább.

Közeli barátja halála a padlóra küldte

Olyan labdarúgó kerülhetne a magyar válogatottba Szmodics személyében, aki elkötelezett a pályán, de közben már megtanulta, hogy a futball nem minden. Ismerve Marco Rossi jó értelemben vett érzékenységét, imponáló lehet számára Szmodics lelkülete, amelyen mély nyomot hagyott közeli barátja halála.

Spencer McCall szintén labdarúgó volt félprofi szinten, 2021-ben mindössze 26 évesen hunyt el rákban. Kezdetben a sípcsontja fájt, majd szarkómával diagnosztizálták, ami után Szmodics a közösségi médiában is igyekezett segíteni a barátján, pénzt gyűjtött az életmentő kezelésre, amely nem vezetett sikerre.

– A lányom abban az évben született, amikor Spencer meghalt, és úgy érzem, mintha a barátom benne élne kicsit tovább – fogalmazott Szmodics. – Ma már könnyebben beszélek róla, korábban nehezemre esett volna. Spencer semmi mást nem akart, csak profi futballista lenni. Miatta jobban értékelem az életet és a futballt is. Mielőtt elment, üzenetet írt, azt mondta, hogy ne legyünk szomorúak, a legszebb élete volt.

A nagy álom a Premier League

Szmodics elmondta, a legnagyobb célja, hogy eljusson a Premier League-be. – Ha ezt a Blackburnnel érném el, az csodálatos lenne – jelentette ki. – Szeretek az edzővel dolgozni és Észak-Angliában élni. Keményen dolgoztam a csapatért, amely megjutalmazott engem.

Utóbbi mondatával arra utalt, hogy tavaly új szerződést kapott a Blackburntől, amely már 2026-ig köti a klubhoz. Hamarosan az is kiderül, hogy válogatott szinten hová kötelezi el magát a karrierje végéig.

Borítókép: Sammie Szmodics bombaformában futballozik ebben az idényben (Forrás: Rovers.co.uk)