Íróasztaltól a laptopig: mivel támogathatja a munkáltató az iskolakezdést?

Az iskolakezdés költségei évről évre terhelik a családi kasszát: a tankönyvek, tanszerek, cipők, sportfelszerelések, sőt egyre gyakrabban a digitális eszközök is mind jelentős kiadást jelentenek. Sokan már augusztus végén különórákra, felkészítő tanfolyamokra íratják a gyerekeket, így az átlagos családi költségvetésben szeptemberre gyakran komoly anyagi feszültség keletkezik. Ezt ismerik fel azok a munkáltatók, amelyek különféle juttatásokkal igyekeznek segíteni a dolgozókat ebben az időszakban – írja az Origó.

Az iskolakezdés költségeit enyhítheti a munkáltatói támogatás Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fata László juttatási szakértő, a Cafeteria TREND alapítója elmondta a portálnak, hogy bár a régi formájában megszűnt az iskolakezdési támogatás, továbbra is számos legális és részben kedvezményes adózású eszköz áll a cégek rendelkezésére. A leggyakoribb ezek közül a csekély értékű ajándék, amelyet évente háromszor adhat a munkáltató a minimálbér tíz százalékáig, nagyjából 33 százalékos közteher mellett. Ez lehet utalvány, tanszer, ruha vagy akár elektronikai eszköz. Azoknak a munkáltatóknak, amelyek nem tudnak cafeteriaelemet biztosítani, érdemes felhívniuk a figyelmet az önsegélyező pénztárakra. Ezeken keresztül a dolgozók saját befizetéseiket fordíthatják iskolakezdési kiadásokra vagy akár az egyetemista gyerek albérletének fedezésére. A júliusban életbe lépett szabályváltozás szerint megszűnt a 180 napos várakozási idő, így a pénztári befizetések azonnal felhasználhatók, ráadásul 20 százalékos adójóváírás is igénybe vehető. Ha a munkáltató célzottan utalja a támogatást az önsegélyező pénztárba, számára adómentes a kifizetés, a dolgozó pedig körülbelül 30 százalék közteherrel számol, ami jóval kedvezőbb a bérként adott juttatásnál. Újdonság, hogy 2025-től az egészségpénztárak felhasználási köre bővült: gyermekenként évente 290 800 forintig vásárolható belőle például laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató vagy szkenner is – nyilatkozta a szakértő az Origónak.

Szép-kártya is bevonható az iskolakezdés költségeinek enyhítésére

A Széchenyi-pihenőkártya szintén bevonható a támogatásba. Bár nem kifejezetten iskolakezdési célra szolgál, bizonyos költségekre mégis használható: ha az iskolai menzát működtető szolgáltató elfogadja, az étkezést lehet belőle fedezni. Emellett 2025-ben lakásfelújításra is felhasználható a kártya egyenlege, így akár az otthoni tanulósarok kialakításában is segíthet. A Szép-kártyás juttatás 28 százalékos közteher mellett biztosítható, éves kerete pedig 450 ezer forint. Vannak munkáltatók, akik egyszerű pénzbeli támogatással – például gyermekenként húszezer forinttal – segítik dolgozóikat, ez azonban teljes egészében bérként adózik, így kevésbé kedvező.