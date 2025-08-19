cafeteriajuttatásiskolakezdés

Íróasztaltól a laptopig: mivel támogathatja a munkáltató az iskolakezdést?

A szeptember mindig komoly kihívás a gyermeket nevelő családok számára: a tanszerek, a ruhák, a digitális eszközök beszerzése gyakran több tíz- vagy akár százezer forintos kiadást jelent. A megemelt családi adókedvezmény és a dupla családi pótlék már jelentős segítség a családoknak, de a munkáltatók is segíthetik a dolgozóikat a cafeteria juttatási csomag keretében. Az iskolakezdési támogatás erősíti a lojalitást, és mutatja a vállalatok értékalapú gondolkodását.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 14:48
Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iskolakezdés költségei évről évre terhelik a családi kasszát: a tankönyvek, tanszerek, cipők, sportfelszerelések, sőt egyre gyakrabban a digitális eszközök is mind jelentős kiadást jelentenek. Sokan már augusztus végén különórákra, felkészítő tanfolyamokra íratják a gyerekeket, így az átlagos családi költségvetésben szeptemberre gyakran komoly anyagi feszültség keletkezik. Ezt ismerik fel azok a munkáltatók, amelyek különféle juttatásokkal igyekeznek segíteni a dolgozókat ebben az időszakban – írja az Origó

iskolakezdés
Az iskolakezdés költségeit enyhítheti a munkáltatói támogatás Fotó: MTI/Illyés Tibor

Fata László juttatási szakértő, a Cafeteria TREND alapítója elmondta a portálnak, hogy bár a régi formájában megszűnt az iskolakezdési támogatás, továbbra is számos legális és részben kedvezményes adózású eszköz áll a cégek rendelkezésére. A leggyakoribb ezek közül a csekély értékű ajándék, amelyet évente háromszor adhat a munkáltató a minimálbér tíz százalékáig, nagyjából 33 százalékos közteher mellett. Ez lehet utalvány, tanszer, ruha vagy akár elektronikai eszköz. Azoknak a munkáltatóknak, amelyek nem tudnak cafeteriaelemet biztosítani, érdemes felhívniuk a figyelmet az önsegélyező pénztárakra. Ezeken keresztül a dolgozók saját befizetéseiket fordíthatják iskolakezdési kiadásokra vagy akár az egyetemista gyerek albérletének fedezésére. A júliusban életbe lépett szabályváltozás szerint megszűnt a 180 napos várakozási idő, így a pénztári befizetések azonnal felhasználhatók, ráadásul 20 százalékos adójóváírás is igénybe vehető. Ha a munkáltató célzottan utalja a támogatást az önsegélyező pénztárba, számára adómentes a kifizetés, a dolgozó pedig körülbelül 30 százalék közteherrel számol, ami jóval kedvezőbb a bérként adott juttatásnál. Újdonság, hogy 2025-től az egészségpénztárak felhasználási köre bővült: gyermekenként évente 290 800 forintig vásárolható belőle például laptop, asztali számítógép, monitor, nyomtató vagy szkenner is – nyilatkozta a szakértő az Origónak. 

Szép-kártya is bevonható az iskolakezdés költségeinek enyhítésére

A Széchenyi-pihenőkártya szintén bevonható a támogatásba. Bár nem kifejezetten iskolakezdési célra szolgál, bizonyos költségekre mégis használható: ha az iskolai menzát működtető szolgáltató elfogadja, az étkezést lehet belőle fedezni. Emellett 2025-ben lakásfelújításra is felhasználható a kártya egyenlege, így akár az otthoni tanulósarok kialakításában is segíthet. A Szép-kártyás juttatás 28 százalékos közteher mellett biztosítható, éves kerete pedig 450 ezer forint. Vannak munkáltatók, akik egyszerű pénzbeli támogatással – például gyermekenként húszezer forinttal – segítik dolgozóikat, ez azonban teljes egészében bérként adózik, így kevésbé kedvező.

További részletek itt olvashatók:

https://www.origo.hu/gazdasag/2025/08/iskolakezdesi-tamogatas-mit-adhat-a-munkaltato

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFehér Ház

A Fehér Házban

Bayer Zsolt avatarja

A diri behívatta az irodába a rossz és hülye gyerekeket…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.