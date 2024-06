Az írek béna magyar szóviccel vezetik fel a Marco Rossi csapata elleni meccset

Angol nyelvterületen még mindig nem ment ki a divatból a béna magyar szóvicc, amelyben a hungry (éhes) és Hungary (Magyarország) szavakat keverik. Az egyik legnagyobb nyomtatott ír napilap, az Irish Daily Star ugyanis a „Hungary for a win” felütéssel vezette fel a címlapján a magyar válogatott elleni keddi felkészülési meccset, mintegy viccesen jelezve, hogy éhesek a győzelemre a magyarok ellen.

Hungary, avagy hungry - ír szóvicc a magyarok elleni meccs előtt a címlapon

A cikkben éppen erről beszél John O’Shea, az írek ideiglenes szövetségi kapitánya: – Régen nyert már a válogatottunk, éhesek vagyunk a győzelemre, le akarjuk győzni a magyarokat. Különösen hazai pályán, mert csak így jöhet vissza az önbizalmunk.

Az Irish Daily Star egyébként javarészt nem az Európa-bajnokságra készülő magyarokkal foglalkozik, hanem saját csapata sebeit nyalogatja, és amiatt kritikus, hogy O’Shea méltatlan helyzetbe került, amiért még mindig nincs végleges kapitány. Az ír válogatott tavaly október óta nem győzött, akkor Gibraltár ellen idegenben ért el sikert, hazai pályán pedig egy éve, tavaly júniusban nyert legutóbb, szintén a városállam csapata ellen.

Aggódnak is az írek, hogy csökken az érdekélődés az Eb-selejtezőkön is elbukó válogatottjuk iránt, a szövetség abban reménykedik, hogy a magyarok ellen legalább 37 ezer ember ott lesz a mintegy ötvenezres stadionban. Ehhez persze az Írországban élő magyarok is hozzájárulhatnak majd.