Európa csodacsapatát egy afrikai egyedül kivégezte az Európa-liga döntőjében

Az Európa-liga döntőjébe a Bayer Leverkusen és az Atalanta is úgy jutott be, hogy itt is kezdte a kupaküzdelmeket, egyik gárda sem a Bajnokok Ligájából esett ide. A Leverkusen pedig szenzációs sorozattal maga mögött érkezett a dublini fináléba, a szezon során az 51 tétmeccse egyikét sem veszítette el, s így veretlenül nyerte meg a Bundesligát. Az Atalanta a Serie A-ban az ötödik helyen áll. Az előzmények alapján a németek számítottak a döntő esélyesének – amelyen a nagykárolyi Kovács István fújta a sípot –, de az olaszok az agresszív letámadásukkal meglepték őket, és fél óra sem telt el a mérkőzésből, amikor már 2-0-ra vezettek. A 12. és a 26. percben is a nigériai Ademola Lookman talált be; előbb nyolc méterről vágott be egy középre tett labdát, később pedig amikor a Leverkusen játékosai a saját térfelükön eladták a labdát, egy köténycsel után 16 méterről lőtt a kapu bal alsó sarokba. A csapatok az Atalanta 2-0-s vezetésével mehettek a szünetre.

Lookman megállíthatatlan volt Forrás: X/Atalanta B. C.

Ademola Lookman háromszor is bevette a Leverkusen kapuját

Fordulás után a 75. percben aztán Lookman a 16-osan belül csinált egy szép cselt, a léc alá lőtt, és ezzel eldőlt, hogy az Atalanta nyeri meg a döntőt. S több gól már nem is esett, maradt a 3-0. A Leverkusen nagy veretlenségi sorozata megszakadt, és óriási fájdalom a németeknek, hogy éppen egy európai kupadöntőben.

Bergamóban így örültek a harmadik gólnak: