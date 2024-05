A sorozatban 52. veretlen meccs Európa-ligát érhet a Leverkusennek

A szép napokat is követhetik még szebbek – a Leverkusen szurkolói ennek a tudatában várják ezt a hetet. Az már korábban eldőlt, hogy a csapatuk, amely jelenleg 51 mérkőzés óta veretlen, története során először megnyerte a német bajnokságot. Önmagában ez is elegendő ok lehetne a boldogságra, ám a kedvenceik ma az Európa-liga döntőjében csapnak össze az Atalantával, szombaton pedig a Kaiserslauternnel a Német Kupáért játszanak, az esetleges triplázás tényleg felülmúlná a legszebb álmokat is. Különösen úgy, hogy a Leverkusen tavaly még a bennmaradásért harcolt a Bundesligában…

Xabi Alonso Európa legkeresettebb edzője lett Fotó: AFP/Aziz Karimov/Getty Images

A fordulópont akkor érkezett el, amikor a klub 2022 októberében Xabi Alonsót bízta meg az együttes irányításával, a spanyol szakember pedig valóságos csodát vitt véghez, a mostani idényben ugyanis eddig legyőzhetetlennek bizonyult a Leverkusen.

– Különleges érzés, hogy edzőként először Bundesliga-aranyat nyertem, de csodálatos lenne egy európai kupát is elhódítani, úgyhogy abban reménykedem, hogy erről is beszélhetek majd a döntő után – nyilatkozta a 42 éves szakember, aki játékosként többek között világ- és kétszeres Európa-bajnok, valamint kétszeres Bajnokok Ligája-győztes volt.

Hamar szeretne dönteni a Leverkusen

A Bayer nagy menetelése azért is érdekes, mert az El egyenes kieséses szakaszában lejátszott hat összecsapásából háromszor is 2-0-s hátrányból jött vissza a második félidőben: a Qarabag elleni nyolcaddöntős párharc mindkét meccsén (2-2, 3-2), valamint az elődöntő visszavágóján, melyen az AS Roma hiába vezetett 2-0-ra vendégként, a Leverkusen végül 2-2-re mentette a mérkőzést, és ezzel jutott a fináléba.