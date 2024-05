Egy héten belül két döntő vár a szupercsapatra, amelynek trénere három trófeáról ábrándozik

Mint megírtuk, német–olasz párharc lesz az Európa-liga idei döntőjében, miután csütörtök este a Bayer Leverkusen és az Atalanta is sikerrel vette a maga elődöntőjét. A rekorddöntő leverkuseniek ahol elindultak, minden fronton győztessé válhatnak a szezon végére.

Kétgólos hátrányban sem adták fel

Az AS Roma ugyan ledolgozta a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányát, végül Gianluca Mancini öngóljával és Josip Stanisic 90+7. percben szerzett találatával 2-2-re végződött a Leverkusen és az AS Roma csütörtöki visszavágója, amely után a németek 4-2-es összesítéssel jutottak be a döntőbe. Ez volt a története első német bajnoki címét és Német Kupa-döntős szereplését már korábban bebiztosító együttes idénybeli 49. veretlenül megvívott mérkőzése.

– Örülünk, hogy ott lehetünk a döntőben, ezzel egy héten belül két döntőt is vívhatunk – utalt az Európa-liga május 22-i dublini, valamint a hazai kupasorozat május 25-i, Kaiserslautern elleni fináléjára a Leverkusen vezetőedzője, Xabi Alonso, akit az európai szövetség honlapja idézett. – Remek karaktert mutattunk csütörtök este az ellenfél második gólja után, azt láttam a játékosaim szemében, hogy többet akarnak. Megvan az esélyünk három cím megszerzésére is. Az én fiaim megérdemlik mindhárom címet!

Granit Xhaka, a Leverkusen középpályása a Roma elleni, hazai pályán lejátszott második meccs atmoszféráját emelte ki.

– Tiszta libabőr! Ilyen légkörről álmodozol. Ilyen meccsekről álmodozol. Gyerekként szeretnél részt venni ezeken a meccseken, majd amikor a vége előtt egyenlítesz, és eljutsz a döntőbe, ez hihetetlen – jelentette ki a futballista.

