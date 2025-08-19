ENSZ Egyetemi IntézetMagyarországminiszter

Megjelent a rendelet: Kőszegen létesülhet az ENSZ új kutatóintézete

Hankó Balázs szerint a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miután Kőszegen létesülhet az ENSZ Egyetemi Intézete.

2025. 08. 19. 10:35
A Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint az Egyesült Nemzetek új intézete Kőszegen létesülhet, melynek előkészítésére a kultúráért és innovációért felelős minisztert, és a külgazdasági és külügyminisztert kérte fel a miniszterelnök – olvasható a Kulturális és Innovációs Minisztérium lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Mint írták, az intézet Kelet-Közép-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik. Az intézetnek a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont. 

A hazai és a külföldi felsőoktatási, tudományos intézményekkel is együttműködnek a jövőben, ezzel is tovább erősítve a magyar tudományos kutatás nemzetközi elismertségét.

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy a kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet létrehozása egyszerre erősíti Magyarország nemzetközi tudományos pozícióját és a régió fejlődését. 

Ez nem csupán egy új kutatóközpontot jelent, hanem a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miközben a helyi közösség és a magyar gazdaság is gyarapodik

– tette hozzá.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt évek felsőoktatási megújulásának köszönhetően már 12 magyar egyetem van a világ egyetemeinek legjobb öt százalékában. Az új kutatóközpont az ENSZ Egyetemek globális hálózatának részeként – mely világszerte 13 intézetet foglal magában – jelentős mértékben növeli a hazai kutatások nemzetközi beágyazottságát.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

 

