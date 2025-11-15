A román védő ámokfutása megpecsételte a válogatott sorsát, a pokoli meccsen minden oda lett + videó

Cigányozás, himnuszkifütyülés – így kezdődött a bosnyák–román vb-selejtező szombat este Zenicában. A H csoportban korábban Ausztria Cipruson nyert 2-0-ra, így az esti meccset nyugati szomszédaink is figyelték, ugyanis ha a bosnyákok nem nyertek volna, akkor Ausztria az utolsó forduló eredményeitől függetlenül kijut a vb-re.

Ausztria Cipruson ünnepelt, majd Romániának szurkolt a vb-selejtezőn Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Vb-selejtező: egy buta kiállítás volt Románia veszte

A paprikás hangulatú meccsen Mircea Lucescu válogatottja a 17. percben előnybe került. Egy kontratámadás végén Valentin Mihaila centerezett, amit az FCSB csatára, Daniel Birligea értékesített. A vendégek a félidő további részében is veszélyesebben fociztak, de újabb gólt nem szereztek. A szünet előtt aztán a hazai szurkolók egy csoportja a stadion környékén petárdákat lőtt ki, ezzel tüntetve a szövetség ellen.

A fordulás után szinte egyből jött az egyenlítés. A 145. válogatott meccsén 72. gólját szerző, 39 éves Edin Dzeko volt szerencsés a tizenhatoson belül, három román védő is csak mozizott. A románok helyzete a 68. percben még rosszabb lett. A mindössze két perccel korábban becserélt Denis Dragus a félpályánál letalpalta az ellenfelét, a játékvezető egyből piros lapot adott neki – ide kattintva megtekinthető a belépő.

A 80. percben aztán a hazaiak 20 éves szélsője, Esmir Bajraktarevic jobbról befelé mozgott, majd 19 méterről hatalmas gólt lőtt a hosszúba. Ezzel pedig a bosnyákok életben tartottak az esélyüket az automatikus vb-kijutásra, mindehhez kedden Bécsben nyerniük kell.

Végül a hosszabbításban még egy hazai gól született, Bosznia 3-1-re nyert Románia ellen.

Fehéroroszország kis híján nyert Dániában Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Őrült meccsek a C csoportban

Görögország már 3-0-ra is vezetett Skócia ellen, a végén mégis izgulnia kellett. Előbb a korábbi Liverpool-játékos, Ben Doak szépített, majd a Vörösök balhátvédje, Andy Robertson előkészítése után Ryan Christie lőtt gólt, így már 3-2 volt az állás. ráadásul a 84. percben Anasztasziosz Bakaszetasz piros lapja miatt a görögök emberhátrányban fejezték be a meccset, de kihúzták a végét.

A dán–fehérorosz meccs sem volt unalmas! A vendégek a második félidőben fordítottak, már-már úgy nézett ki, hogy a dánok nem használják ki a forduló előtt velük azonos pontszámmal álló skótok botlását, de a 79. percben Gustav Isaksen kiegyenlített. Dánia előnye egy pont Skóciával szemben, a csoportelsőségről a keddi skót–dán meccs dönt.

Ha a skótok nyernek, akkor a dánok pótselejtezőre kényszerülnek, ugyanakkor az első kalapba kerülnének. Ezzel pedig eldőlne, hogy Magyarország biztosan a második kalapban lenne. Feltéve, ha vasárnap a mieink második helyen zárnak a csoportjukban.

Mindeközben a B jelű négyesben Svájc a svédek ellen kapott először gólt a sorozatban, de így is 4-1-re nyert. Koszovó az 53. perctől tíz emberrel játszó Szlovénia otthonában győzött 2-0-ra, így története során először indulhat pótselejtezőn. Mindez persze nagy pofon Szlovéniának és Svédországnak, utóbbi legalább szintén ott lesz a vb-pótselejtezőn, hála a Nemzetek Ligájának.