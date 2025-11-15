SkóciaRomániaGörögországvb-selejtezőBosznia-Hercegovina

A román védő ámokfutása megpecsételte a válogatott sorsát, a pokoli meccsen minden oda lett + videó

Noha Románia vezetett, de egy piros lap után két gólt kapott, végül 3-1-re veszített Bosznia-Hercegovina otthonában szombaton labdarúgó vb-selejtezőn, így a keddi osztrák–bosnyák dönt majd a H csoportban az első helyről. Hasonló a helyzet a C jelű négyesben, a skót–dán meccsen dől el a vb-kijutás. Erre a mérkőzésre nekünk is érdemes lesz figyelni, ha a magyar válogatott a második helyen zár vasárnap a csoportjában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 15. 23:04
Románia sorsát egy kiállítás pecsételte meg Bosznia-Hercegovinában Forrás: gsp.ro
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Cigányozás, himnuszkifütyülés – így kezdődött a bosnyák–román vb-selejtező szombat este Zenicában. A H csoportban korábban Ausztria Cipruson nyert 2-0-ra, így az esti meccset nyugati szomszédaink is figyelték, ugyanis ha a bosnyákok nem nyertek volna, akkor Ausztria az utolsó forduló eredményeitől függetlenül kijut a vb-re. 

Ausztria Cipruson ünnepelt, majd Romániának szurkolt a vb-selejtezőn
Ausztria Cipruson ünnepelt, majd Romániának szurkolt a vb-selejtezőn  Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Vb-selejtező: egy buta kiállítás volt Románia veszte

A paprikás hangulatú meccsen Mircea Lucescu válogatottja a 17. percben előnybe került. Egy kontratámadás végén Valentin Mihaila centerezett, amit az FCSB csatára, Daniel Birligea értékesített. A vendégek a félidő további részében is veszélyesebben fociztak, de újabb gólt nem szereztek. A szünet előtt aztán a hazai szurkolók egy csoportja a stadion környékén petárdákat lőtt ki, ezzel tüntetve a szövetség ellen.

A fordulás után szinte egyből jött az egyenlítés. A 145. válogatott meccsén 72. gólját szerző, 39 éves Edin Dzeko volt szerencsés a tizenhatoson belül, három román védő is csak mozizott. A románok helyzete a 68. percben még rosszabb lett. A mindössze két perccel korábban becserélt Denis Dragus a félpályánál letalpalta az ellenfelét, a játékvezető egyből piros lapot adott neki – ide kattintva megtekinthető a belépő. 

A 80. percben aztán a hazaiak 20 éves szélsője, Esmir Bajraktarevic jobbról befelé mozgott, majd 19 méterről hatalmas gólt lőtt a hosszúba. Ezzel pedig a bosnyákok életben tartottak az esélyüket az automatikus vb-kijutásra, mindehhez kedden Bécsben nyerniük kell. 

Végül a hosszabbításban még egy hazai gól született, Bosznia 3-1-re nyert Románia ellen. 

Fehéroroszország kis híján nyert Dániában
Fehéroroszország kis híján nyert Dániában  Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Őrült meccsek a C csoportban

Görögország már 3-0-ra is vezetett Skócia ellen, a végén mégis izgulnia kellett. Előbb a korábbi Liverpool-játékos, Ben Doak szépített, majd a Vörösök balhátvédje, Andy Robertson előkészítése után Ryan Christie lőtt gólt, így már 3-2 volt az állás. ráadásul a 84. percben Anasztasziosz Bakaszetasz piros lapja miatt a görögök emberhátrányban fejezték be a meccset, de kihúzták a végét.

A dán–fehérorosz meccs sem volt unalmas! A vendégek a második félidőben fordítottak, már-már úgy nézett ki, hogy a dánok nem használják ki a forduló előtt velük azonos pontszámmal álló skótok botlását, de a 79. percben Gustav Isaksen kiegyenlített. Dánia előnye egy pont Skóciával szemben, a csoportelsőségről a keddi skót–dán meccs dönt. 

Ha a skótok nyernek, akkor a dánok pótselejtezőre kényszerülnek, ugyanakkor az első kalapba kerülnének. Ezzel pedig eldőlne, hogy Magyarország biztosan a második kalapban lenne. Feltéve, ha vasárnap a mieink második helyen zárnak a csoportjukban.

Mindeközben a B jelű négyesben Svájc a svédek ellen kapott először gólt a sorozatban, de így is 4-1-re nyert. Koszovó az 53. perctől tíz emberrel játszó Szlovénia otthonában győzött 2-0-ra, így története során először indulhat pótselejtezőn. Mindez persze nagy pofon Szlovéniának és Svédországnak, utóbbi legalább szintén ott lesz a vb-pótselejtezőn, hála a Nemzetek Ligájának.

Vb-selejtező, 5. forduló, szombat:

B CSOPORT

  • Svájc–Svédország 4-1
  • Szlovénia–Koszovó 0-2
  • A csoport állása: 1. Svájc 13 pont (+13 gólkülönbség), 2. Koszovó 10 pont (+1), 3. Szlovénia 3 (-5), 4. Svédország 1 (-8)

C CSOPORT

  • Dánia–Fehéroroszország 2-2
  • Görögország–Skócia 3-2
  • A csoport állása: 1. Dánia 11 (+11), 2. Skócia 10 (+4), 3. Görögország (-2) 6, 4. Fehéroroszország 1 (-13)

E CSOPORT

  • Törökország–Bulgária 2-0
  • Georgia–Spanyolország 0-4
  • A csoport állása: 1. Spanyolország 15 pont (+19-es gólkülönbség), 2. Törökország 12 (+4), 3. Grúzia 3 (–7), 4. Bulgária 0 (–16)

H CSOPORT

  • Ciprus–Ausztria 0-2
  • Bosznia-Hercegovina–Románia 3-1
  • A csoport állása: 1. Ausztria 18 (+18), 2. Bosznia-Hercegovina 16 (+10), 3. Románia 10 (+3), 4. Ciprus 8 (0), 5. San Marino 0 (-29)

J CSOPORT

  • Kazahsztán–Belgium 1-1
  • Liechtenstein–Wales 0-1
  • A csoport állása: 1. Belgium 15 (+15 gk.), 2. Észak-Macedónia 13 (+9), 3. Wales 13 (+4), 4. Kazahsztán 8 (–4), 5. Liechtenstein 0 (–24)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu