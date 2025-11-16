vb-selejtezőfoci-vb 2026pótselejtezőmagyar válogatottNemzetek Ligája

Csak egy mérkőzés fogható a magyar–ír vb-selejtezőhöz – így állnak most a csoportok

Az ötvennégy európai labdarúgó-válogatottból három már biztosította a helyét a jövő évi világbajnokságon, huszonnégy pedig garantáltan lemarad a viadalról. A maradék huszonhét nemzeti csapat többségének a vb-selejtező utolsó fordulója komoly téttel bír: közülük kilencen kijutnak, tizenhatan pótselejtezőt játszanak, ketten viszont lemondhatnak az álomról.

Wiszt Péter
2025. 11. 16. 5:59
A magyar–ír mellett az ukrán–izlandi vb-selejtező lesz igazán sorsdöntő (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
A tíz európai vb-selejtezős csoport első helyezettjei kijutnak a jövő nyári világbajnokságra, a másodikok pedig márciusban pótselejtezőt játszhatnak, ahol a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírása alapján további négy válogatott vehet részt. Vasárnap és kedd között rendezik meg az utolsó fordulót, és az már most eldőlt, hogy az NL útján Románia, Svédország és Észak-Írország mellett Wales vagy Észak-Macedónia kvalifikál a pótselejtezőre. 

Ausztria Cipruson ünnepelt, majd Romániának szurkolt a vb-selejtezőn
Ausztria is azon válogatottak közé tartozik, amely a vb-selejtező utolsó fordulójában az egyenes ági kijutásért harcol, különben marad a pótselejtező (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Két válogatott lesz még igazán csalódott európai vb-selejtezőkön

Anglia, Franciaország és Horvátország már biztosította a helyét a vb-n, mellettük pedig Hollandia, Norvégia, Spanyolország és Svájc részvétele is gyakorlatilag biztosnak tekinthető a második helyezetthez képest lévő hárompontos előny és sokkal jobb gólkülönbség miatt. A Magyarország–Írország és az Ukrajna–Izland összecsapás tétje különösen nagy lesz, hiszen ezen mérkőzések végén az egyik csapat végleg lemondhat a világbajnoki álomról, de még nem tudni, melyik.

A csoport:

  • Az állás: 1. Németország 12 pont (10-3), 2. Szlovákia 12 (6-2), 3. Észak-Írország 6, 4. Luxemburg 0

Ha a németek odahaza nem kapnak ki a szlovákoktól, kijutnak a vb-re, és északi szomszédainknak a pótselejtező marad. Szlovákia győzelme esetén fordított az eset. Észak-Írország a Nemzetek Ligája útján biztos pótselejtezős, Luxemburg nem lesz ott a világbajnokságon.

B csoport:

  • Az állás: 1. Svájc 13 pont, 2. Koszovó 10, 3. Szlovénia 3, 4. Svédország 1

Koszovónak hazai pályán legalább hatgólos sikerre lenne szüksége Svájc ellen a csoportelsőség és az ezzel járó egyenes ági kijutás kivívásához, egyébként marad a pótselejtező, amelyről Szlovénia lemarad, Svédország viszont márciusban még küzdhet a vb-részvételért.

C csoport:

  • Az állás: 1. Dánia 11 pont, 2. Skócia 10, 3. Görögország 6, 4. Fehéroroszország 1

Ha Skócia odahaza legyőzi Dániát, előz, és ott lesz a vb-n, ellenkező esetben marad a pótselejtező. A görög és a fehérorosz álmok már szertefoszlottak.

D csoport:

  • Az állás: 1. (és már kijutott) Franciaország 13 pont, 2. Izland 7 (13-9), 3. Ukrajna 7 (8-11), 4. Azerbajdzsán 1

Az azeri–francia találkozónak már nem lesz tétje, az Ukrajna–Izland viszont sorsdöntő lesz. A győztes pótselejtezőre jut, a vesztes búcsúzik – a döntetlen az izlandiaknak kedvezne.

E csoport:

  • Az állás: 1. Spanyolország 15 pont, 2. Törökország 12, 3. Georgia 3, 4. Bulgária 0

Ha a törökök legalább hét góllal győznek Spanyolországban, biztos vb-résztvevők, különben pótselejtezőn kell kivívniuk a részvételt. Georgia és Bulgária lemarad a tornáról.

Törökországban is minden bizonnyal sejtik, hogy a válogatottnak marad a pótselejtező
Törökországban is minden bizonnyal sejtik, hogy a válogatottnak marad a pótselejtező (Fotó: Anadolu/Hakan Akgun)

F csoport:

  • Az állás: 1. Portugália 10 pont, 2. Magyarország 8, 3. Írország 7, 4. Örményország 3

A Puskás Arénában vasárnap 15 órakor kezdődő magyar–ír vb-selejtező vesztese, illetve döntetlen esetén a vendégcsapat nem lesz ott az észak-amerikai viadalon. A győztesnek matematikai esélye még a csoportelsőségre is van esélye, de azt alighanem Portugália szerzi meg.

G csoport:

  • Az állás: 1. Hollandia 17 pont/7 mérkőzés, 2. Lengyelország 14/7, 3. Finnország 10/8, 4. Málta 5/7, 5. Litvánia 3/7

A hollandoknak tizenhárommal jobb a gólkülönbségük, mint a lengyeleknek, ráadásul Litvániát fogadják, így alighanem kijutnak a vb-re. Lengyelország pótselejtezős helye ugyanakkor biztosított, a másik három együttes már nem lehet ott a tornán.

H csoport:

  • Az állás: 1. Ausztria 18 pont/7 mérkőzés, 2. Bosznia-Hercegovina 16/7, 3. Románia 10/7, 4. Ciprus 8/8, 5. San Marino 0/7

Az Ausztria–Bosznia mérkőzésen vendéggyőzelem születik, akkor az osztrákoknak a pótselejtező marad, különben nyugati szomszédaink kijutnak a vb-re. Románia az NL útján márciusban még harcolhat, Ciprus és San Marino nem lesz ott a világbajnokságon.

I csoport:

  • Az állás: 1. Norvégia 21 pont/7 mérkőzés, 2. Olaszország 18/7, 3. Izrael 9/7, 4. Észtország 4/8, 5. Moldova 1/7

Az olaszoknak legalább kilenc góllal kéne legyőzniük a vendég norvégokat az előzéshez, így alighanem a pótselejtező marad nekik, míg a csoport másik három tagja már nem juthat ki.

J csoport:

  • Az állás: 1. Belgium 15 pont/7 mérkőzés, 2. Észak-Macedónia 13/7 (12-3), 3. Wales 13/7 (14-10), 4. Kazahsztán 8/8, 5. Liechtenstein 0/7

Ha a belgákat nem lepi meg a vendég Liechtenstein, akkor a Wales–Észak-Macedónia találkozón csupán az dől el, hogy melyikük csoportmásodikként és melyikük az NL útján kvalifikál a pótselejtezőre.

K csoport:

  • Az állás: 1. (és már kijutott) Anglia 21 pont/7 mérkőzés, 2. (és pótselejtezős) Albánia 14/7, 3. Szerbia 10/7, 4. Lettország 5/7, 5. Andorra 1/8

Ebben az ötösben már minden tisztázott: Anglia vb-résztvevő, Albánia pótselejtezős, a másik három együttes lemarad a viadalról.

L csoport:

  • Az állás: 1. (és már kijutott) Horvátország 19 pont/7 mérkőzés, 2. (és pótselejtezős) Csehország 13/7, 3. Feröer-szigetek 12/8, 4. Montenegró 9/7, 5. Gibraltár 0/7

A K jelű csoporthoz hasonlóan ebben sincsenek már kérdések: a horvátok ünnepelhetnek, a csehek márciusra készülhetnek, a többieknek álom marad a világbajnokság.

