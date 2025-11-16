Csak egy mérkőzés fogható a magyar–ír vb-selejtezőhöz – így állnak most a csoportok

A tíz európai vb-selejtezős csoport első helyezettjei kijutnak a jövő nyári világbajnokságra, a másodikok pedig márciusban pótselejtezőt játszhatnak, ahol a Nemzetek Ligája legutóbbi kiírása alapján további négy válogatott vehet részt. Vasárnap és kedd között rendezik meg az utolsó fordulót, és az már most eldőlt, hogy az NL útján Románia, Svédország és Észak-Írország mellett Wales vagy Észak-Macedónia kvalifikál a pótselejtezőre.

Ausztria is azon válogatottak közé tartozik, amely a vb-selejtező utolsó fordulójában az egyenes ági kijutásért harcol, különben marad a pótselejtező (Fotó: AFP/Jewel Samad)

Két válogatott lesz még igazán csalódott európai vb-selejtezőkön

Anglia, Franciaország és Horvátország már biztosította a helyét a vb-n, mellettük pedig Hollandia, Norvégia, Spanyolország és Svájc részvétele is gyakorlatilag biztosnak tekinthető a második helyezetthez képest lévő hárompontos előny és sokkal jobb gólkülönbség miatt. A Magyarország–Írország és az Ukrajna–Izland összecsapás tétje különösen nagy lesz, hiszen ezen mérkőzések végén az egyik csapat végleg lemondhat a világbajnoki álomról, de még nem tudni, melyik.

A csoport:

Az állás: 1. Németország 12 pont (10-3), 2. Szlovákia 12 (6-2), 3. Észak-Írország 6, 4. Luxemburg 0

Ha a németek odahaza nem kapnak ki a szlovákoktól, kijutnak a vb-re, és északi szomszédainknak a pótselejtező marad. Szlovákia győzelme esetén fordított az eset. Észak-Írország a Nemzetek Ligája útján biztos pótselejtezős, Luxemburg nem lesz ott a világbajnokságon.

B csoport:

Az állás: 1. Svájc 13 pont, 2. Koszovó 10, 3. Szlovénia 3, 4. Svédország 1

Koszovónak hazai pályán legalább hatgólos sikerre lenne szüksége Svájc ellen a csoportelsőség és az ezzel járó egyenes ági kijutás kivívásához, egyébként marad a pótselejtező, amelyről Szlovénia lemarad, Svédország viszont márciusban még küzdhet a vb-részvételért.

C csoport:

Az állás: 1. Dánia 11 pont, 2. Skócia 10, 3. Görögország 6, 4. Fehéroroszország 1

Ha Skócia odahaza legyőzi Dániát, előz, és ott lesz a vb-n, ellenkező esetben marad a pótselejtező. A görög és a fehérorosz álmok már szertefoszlottak.

D csoport:

Az állás: 1. (és már kijutott) Franciaország 13 pont, 2. Izland 7 (13-9), 3. Ukrajna 7 (8-11), 4. Azerbajdzsán 1

Az azeri–francia találkozónak már nem lesz tétje, az Ukrajna–Izland viszont sorsdöntő lesz. A győztes pótselejtezőre jut, a vesztes búcsúzik – a döntetlen az izlandiaknak kedvezne.