Túl a mélyponton: ezt hozta a futballdiplomácia

„Üdvözlünk Örményországban. Itt biztonságban alhattok” – ezt a molinót függesztették ki az örmény szurkolók a Magyarország elleni világbajnoki selejtezőn a nemzeti hősről, az egykori honvédelmi miniszterről és miniszterelnökről, Vazgen Szargszjanról elnevezett jereváni stadionban. A méretes drapéria azért sem kerülhette el a figyelmünket, mert az örmény kemény mag az általános gyakorlattól eltérően nem valamelyik kapu mögött, hanem a felezővonalnál csoportosult táborba.

Természetesen mindenkiben ott motoszkált a gondolat: mit akarnak üzenni ezzel az örmények? Amikor először elolvastam a szöveget, a fülemben csengtek az ötnapos ott-tartózkodásunk során lépten-nyomon hallott szavak: Örményországban nincsenek tolvajok, rablók, a külföldiek minden percben, minden szegletben biztonságban érezhetik magukat. Cimboránkká avanzsált sofőrünk, Menvál, aki a legismertebb örmény természeti és kulturális kincsek helyszínére, az Araráthoz, Khor Virapba, Ecsmiadzinba és a Garni-szurdokhoz is elkalauzolt minket, idővel már csak mosolygott, amikor amiatt aggodalmaskodtunk, bezárta-e a kocsiját. Mindez egybecsengett azzal, amit magunk is tapasztaltunk, alkalmasint a jereváni éjszakában. A repülőjárathoz igazodva az Örményországba ugyancsak a meccs előtt már három nappal megérkezett magyar szurkolók olykor elengedték magukat, nem csak italoztak, hangosan kurjongattak is, amit azonban sem a helyi ultráknak, sem a biztonsági szerveknek nem állt szándékukban megtorolni.

Örményország biztonságos ország

A találkozót megelőző vonulás is békésen zajlott le a helyi rendőrség kísérete mellett. Az örmények nem fütyülték ki a magyar himnuszt, a vereséget is fegyelmezetten, méltósággal fogadták, szurkolóik gratuláltak a mieinknek, rajongtak Szoboszlai Dominikért, szövetségi kapitányuk, Jegise Melikjan továbbá már a mérkőzést megelőző napon bejelentette: elsőként gratulál a magyaroknak, amennyiben Jerevánban biztosítanák be a második helyüket az F csoportban, ekképpen a szereplésüket a világbajnoki pótselejtezőn.

Örményország valóban békés, biztonságos ország. „Üdvözlünk Örményországban. Itt biztonságban alhattok.” Az örmények valóban csupán kreatív turisztikai szlogent akartak volna tolmácsolni? Természetesen nem.

A drapériával arra utaltak, amiről mi is beszélgettünk egymás között, magunkat óvatosságra intve: Magyarország és Örményország kapcsolata egy évtizeden át meglehetősen hűvös volt, aminek az oka közismert. Íme, a vérfagyasztó történet dióhéjban.