Kegyetlen baltás gyilkos miatt üzentek Szoboszlaiéknak az örmények a vb-selejtezőn

Nehéz, de annál fontosabb magyar győzelemmel zárult az örményországi meccs: Marco Rossi válogatottja 1-0-ra nyert Jerevánban. Ezzel a magyar csapat a vasárnapi utolsó fordulóban hazai pályán, Írország ellen biztosíthatja be legalább a második helyét a csoportban, amivel a márciusi pótselejtezőn folytathatná, de még az automatikus vb-kijutást jelentő első hely is elérhető (erről itt írtunk részletesen).

Szoboszlai Dominikék győztek Jerevánban, ahol az örmények egy baltás gyilkos miatt üztentek a magyaroknak. Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Az örmények elleni idegenbeli vb-selejtező egyik rejtélye volt az a molinó, amit a hazai szurkolók feszítettek ki a lelátón. A következő felirat állt rajta angolul:

„Üdvözlünk titeket Örményországban. Itt biztonságban alhattok.”

Mire gondolt a költő? – tehettük fel a kérdést, elsőre ugyanis nehéz volt dekódolni az örmény üzenetet, ami Szoboszlai Dominikéket fogadta a pályán. A meccs másnapján az örmény sajtó adta meg a választ a molinó magyarázatával.

Szoboszlaiék álma és a baltás gyilkos – az örmény üzenet megfejtése

Az örmény Golosarmenii.am nevű lap külön kitért a magyarok elleni meccsről írt visszapillantó cikkében az említett molinóra. Mint írják, ezzel egy 2004 februárjában, Budapesten elkövetett brutális gyilkosságra emlékeztettek az örmény drukkerek.

Akkor az azeri Ramil Safarovra egy baltával meggyilkolta alvás közben az örmény Gurgen Margarján hadnagyot, akivel együtt vett részt egy budapesti NATO-képzésen. Az örmény szurkolók erre utaltak azzal, hogy Szoboszlaiék – és a magyarok – náluk biztonságban alhatnak.

A boncolási jegyzőkönyv megállapította, hogy Safarova 16 ütést mért Margarján arcára, szinte teljesen levágta a fejét. A különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság után a bíróság 2006. április 16-án életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte az azeri merénylőt.

Mindent beborított a vér

A meggyilkolt Margarján magyar szobatársa, Kuti Balázs ért oda a helyszínre az elsők között, miután dulakodás zaját hallotta, majd így emlékezett vissza:

– Valami borzasztó történt, minden csupa vér volt. Ordítani kezdtem az azerire, hogy azonnal hagyja abba. Azt mondta, hogy velem semmi baja nincs és nem fog bántani, megszúrta Gurgent még néhányszor, majd elment. Az arcán olyan elégedettség volt, mint amikor valaki befejezi egy feladatát – idézi Kuti szavait az esetről készült Wikipédia-szócikk.