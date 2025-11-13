Itt a magyar gól! Szoboszlai és Varga összehozta Jerevánban + videó

A helyszínen drukkoló mintegy ezerfős magyar szurkolótábor óriási örömére még az első félidőben megszületett az első magyar gól Jerevánban. A fölényben játszó csapatunk egy szép és pontos akció végén került előnybe Vazgen Szargszjan Stadionban. Varga Barnabás megint bólintott!

Varga Barnabás góllal hálálta meg a szurkolók támogatását Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Varga Barnabás emelkedett

Ahogy tudósításunkban jeleztük, Marco Rossi csapata többet birtokolta a labdát az első fél órában, több lehetőséget is kialakított.

A mezőnyfölény a 33. percben ért góllá. Szoboszlai beadásánál szokás szerint Varga Barnabás emelkedett a legmagasabbra, megelőzte a védőjét, a földre fejelte a labdát, amely onnan a hálóba pattant. A magyar válogatott ezzel a góllal vezetett 1-0-ra

– írtuk helyszíni beszámolónkban. A gólt itt nézhetik meg az M4 felvételén.

A csoport második, pótselejtezőt érő helyén álló magyar labdarúgó-válogatott az első félidőben az UEFA statisztikái szerint 59%-ban birtokolta a labdát, 21 támadást vezetett, tízszer veszélyeztette az örmények kapuját, amit kétszer talált el.

A második félidőben a hazaiak is veszélyeztettek, de Varga találata három pontot ért Magyarországnak.