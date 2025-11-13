gólMagyarországlabdarúgó-válogatott

Itt a magyar gól! Szoboszlai és Varga összehozta Jerevánban + videó

A magyar labdarúgó-válogatott Varga Barnabás fejesgóljával vezetést szerzett Örményországban. A jereváni labdarúgó világbajnoki selejtező 33. percében Szoboszlai Dominik adott be balról, Varga Barnabás mintegy 10 méterről a földre fejelte a labdát, amelyhez csak hozzáérni tudott Avagyan kapus, és a jobb sarokban kötött ki. A Ferencváros 31 éves csatára a negyedik gólját szerezte a sorozatban, utóbb kiderült, ezzel nyertünk 1-0-ra.

P.Fülöp Gábor
2025. 11. 13. 19:08
Varga Barnabás Varga Barnabás ünnepli a gólját. Szoboszlai beadásából fejelte a magyar válogatott vezetőgólját Jerevánban
Varga Barnabás (jobbra) ünnepli a gólját, amelyet Szoboszlai Dominik beadásából fejelt Fotó: AFP/KAREN MINASYAN Forrás: AFP
A helyszínen drukkoló mintegy ezerfős magyar szurkolótábor óriási örömére még az első félidőben megszületett az első magyar gól Jerevánban. A fölényben játszó csapatunk egy szép és pontos akció végén került előnybe Vazgen Szargszjan Stadionban. Varga Barnabás megint bólintott!

Varga Barnabás
Varga Barnabás góllal hálálta meg a szurkolók támogatását Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Varga Barnabás emelkedett 

Ahogy tudósításunkban jeleztük, Marco Rossi csapata többet birtokolta a labdát az első fél órában, több lehetőséget is kialakított. 

A mezőnyfölény a 33. percben ért góllá. Szoboszlai beadásánál szokás szerint Varga Barnabás emelkedett a legmagasabbra, megelőzte a védőjét, a földre fejelte a labdát, amely onnan a hálóba pattant. A magyar válogatott ezzel a góllal vezetett 1-0-ra

 – írtuk helyszíni beszámolónkban. A gólt itt nézhetik meg az M4 felvételén.

A csoport második, pótselejtezőt érő helyén álló magyar labdarúgó-válogatott az első félidőben az UEFA statisztikái szerint 59%-ban birtokolta a labdát, 21 támadást vezetett, tízszer veszélyeztette az örmények kapuját, amit kétszer talált el. 

A második félidőben a hazaiak is veszélyeztettek, de Varga találata három pontot ért Magyarországnak.

