Az angolok szerint Szoboszlai ezzel Arne Slotnak üzent az örmények ellen

A liverpooli sajtó is foglalkozott a magyar labdarúgó-válogatott örmények ellen aratott győzelmével a vb-selejtezőkön. A Liverpool Echo cikke szerint a győztes gólpasszt adó Szoboszlai Dominik és a franciák Ukrajna elleni sikerét góllal megkoronázó Hugo Ekitike is tökéletes időzítésű üzenetet küldött Arne Slotnak, a Liverpool edzőjének a szezon megmentésére.

2025. 11. 14. 7:46
Szoboszlai Dominik gólpassza a válogatottban Liverpoolban is téma Fotó: KAREN MINASYAN Forrás: AFP
Arne Slot a lehető legtisztább üzenetet kapta a Liverpool két legkiegyensúlyozottabb teljesítményét nyújtó játékosától – írja a Liverpool Echo , amelynek a cikke Szoboszlai Dominik és Hugo Ekitike csütörtök esti teljesítményét méltatja a vb-selejtezőkön.

Az ukránok nem tudták tartani Ekitikét, a Liverpool csatára mellett Szoboszlai Dominik is téma Angliában, mindketten üzentek Slotnak a válogatottban
Az ukránok nem tudták tartani Ekitikét, a Liverpool csatára mellett Szoboszlai Dominik is téma Angliában, mindketten üzentek Slotnak a válogatottban. Fotó: Anadolu

A magyar válogatott 1-0-ra győzött Örményországban, a mindent eldöntő találat Varga Barnabás feje góljával jött össze, méghozzá Szoboszlai tökéletes ütemű beadása után, ami gólpasszá nemesedett. Mivel az írek legyőzték Portugáliát, vasárnap az utolsó fordulóban dőlnek el a továbbjutás nyitva maradt kérdései.

A francia válogatott ugyanakkor már kijutott a 2026-os vb-re, és csütörtökön 4-0-ra kiütötte a pótselejtezőért küzdő Ukrajnát. A franciák negyedik gólját a csereként beálló Hugo Ekitike szerezte.

„Kevés Liverpool-játékos mondhatja el magáról, hogy következetesen jól teljesített, de Szoboszlai és Ekitike biztosan közéjük tartoznak – és most tökéletes üzenetet küldtek Arne Slotnak” – fogalmaz a Liverpool Echo a cikkében.

 

Szoboszlai és Ekitike lehet Slot és a Liverpool megmentője

A lap ezután részletezi a Liverpool problémáit, miszerint a Premier League címvédője ugyan az első öt mérkőzését megnyerte, ennek ellenére csak a tabella nyolcadik helyén áll jelenleg. A csapat feltámadását a Frankfurt és a Real Madrid elleni BL-meccseken aratott győzelem, valamint az Aston Villa elleni bajnoki siker sem hozta el tartósan, miután legutóbb a Manchester City nagyon simán legyőzte Slot csapatát 3-0-ra.

Mint írják, Slot visszatért az alapokhoz: Andy Robertson újra balhátvédként játszott (Kerkez Milos helyén), a középpályán pedig Szoboszlai, Alexis Mac Allister és Ryan Gravenberch kapott helyet. De mindez semmit sem számított, mert Pep Guardiola csapata egy teljes szinttel fölötte volt.

„Még Szoboszlai és Ekitike – akik talán a szezon két legmegbízhatóbb liverpooli játékosának számítanak – sem tudtak érdemben hatni a játékra, de Slot továbbra is bízhat abban, hogy ők segíthetnek megmenteni a csapat idényét” – összegzi a lap a két játékos válogatottbeli sikereire rámutatva.

 

