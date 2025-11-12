Minden szegletében a szovjet időket idézi az örmény-magyar meccs stadionja + videó

A Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion Örményország sportéletének központja, az ország legfontosabb labdarúgó-arénája. Jereván központjától negyedórás sétára található létesítmény a múlt és a jelen találkozása. A magyar válogatott még nem lépett pályára ebben a stadionban, ma este a világbajnoki selejtezőn debütál.

Az örmény válogatott kilencven éves, bár 1999-ben felújították, a szovjet kor jegyeit magán hordozza, Jereván így is büszke az építményre Fotó: Örmény Labdarúgó Szövetség

A szovjet építészet visszaköszön a Jereván büszkeségén

A Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion 1935-ben, a szovjet éra idején épült, eredetileg Dinamo Stadion néven működött. Az évtizedek során többször átépítették, miközben megőrizte klasszikus, nyitott arénaszerkezetét, amelyet a környező hegyek látványa, illetve a lakóházak közelsége tesz különlegessé. A stadionba 14 404 szurkoló fér be, az örmény labdarúgó-válogatott mellet és az Ararat Jereván is itt játsza hazai meccseit.

A városban van ennél nagyobb stadion is, azonban a több, mint ötvenezer néző befogadására alkalmas Hrazdan stadion nem felel meg a nemzetközi előírásoknak, ráadásul egy helyi újságíró azt mondta: nem is telne meg a válogatott meccsére. Azt megjegyzete, hogy ez a kis stadion Jereván egyik büszkesége.

A külső homlokzatról nem biztos, hogy kiderül: itt játsza a magyar válogatott az örmények elleni világbajnoki selejtezőjét Fotó: Örmény Labdarúgó Szövetség

Egy válogatott játékosnak biztos nincs jó emléke a stadionról

Az örmény válogatott állandó otthonát 1999-ben teljesen felújították: új lelátókat, korszerű világítást és modern gyepszőnyeget kapott, igaz ma már ez is kissé ósdinak tűnik. Bár befogadóképessége szerényebb, mint a nyugat-európai arénáké, hangulatáról azt írják páratlan, a kilátogató szurkolók hevesen és hangosan bíztatják az örmény válogatottat.

Nemzeti csapatunk még nem játszott ebben a stadionban azonban a keretből egy játékos, Loic Nego már pályára lépett itt, igaz valószínűleg nem szívesen emlékszik arra a meccsre, ahogy a magyar szurkolók sem. A Fehérvár FC 2021 nyarán itt játszott az Ararat ellen a Konferencialiga selejtezőjében és 2-0-ra kikapott, mivel otthon "csak" 1-1-es döntetlent ért el, ki is esett az örmény csapattal szemben.

Az Origo videója a jereváni stadionról: