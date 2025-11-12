Szoboszlai DominikJerevánbanMagyarországÖrményország

Így játszadozott Szoboszlai a magyar válogatott edzésén, majd bepöccent + videó

A magyar válogatott kedélyes hangulatú edzésen vett részt szerda este Jerevánban, a Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban. A szokásos gyakorlatokat Szoboszlai Dominik igyekezett megfűszerezni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 18:58
A magyar válogatott a csütörtöki mérkőzés helyszínén edzett
A magyar válogatott a csütörtöki mérkőzés helyszínén edzett
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Örményország földrajzilag Ázsiához tartozik, kulturálisan azonban, így futballban is Európához húz, az UEFA egyik tagállama. Európai léptékben azonban kissé szokatlan, hogy három időzónával arrébb, keletre fekszik Magyarországtól. A több mint három órás repülőúttal plusz a transzferekkel együtt időben ez már jelentős veszteség, ezzel magyarázható, hogy a magyar válogatott már kedd késő este megérkezett Jerevánba. A mieink helyi idő szerint szerda este fél héttől edzettek a csütörtöki Örményország–Magyarország vb-selejtező helyszínén, az építészeti remeknek jóindulattal sem nevezhető Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban, ahol Marco Rossi sajtótájékoztatót tartott . Nincs abban semmi újdonság, hogy Szoboszlai Dominik minden lépését megkülönböztetett figyelem övezi, így volt ez a szerdai tréningen is.

Szoboszlai Dominik jókedvű volt a magyar válogatott edzésén, Jerevánban
Szoboszlai Dominik jókedvű volt a magyar válogatott edzésén, Jerevánban

Szoboszlai bemelegítés alatt nem is a közönség, inkább a maga szórakoztatására azzal játszadozott – legalábbis így tűnt –, hogy megpróbálta a labdát a kereszlécre ívelni.

Szoboszlai a magyar válogatott edzésén: gól helyett gólpassz

Az első két, durván huszonöt méterről elvégzett sikertelen kísérlet után közelebbről, úgy tizenhat méterről már erőből rúgta rá a labdát, ami nagyot kondulva vágódott a felső lécre. Szoboszlai elégedett volt az eredménnyel...

Később Szoboszlai olyat tett, amit élesben még soha: gólpasszt adott Szappanos Péternek.

Íme, a magyar válogatott jereváni edzése:

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.