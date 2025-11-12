Így játszadozott Szoboszlai a magyar válogatott edzésén, majd bepöccent + videó

Örményország földrajzilag Ázsiához tartozik, kulturálisan azonban, így futballban is Európához húz, az UEFA egyik tagállama. Európai léptékben azonban kissé szokatlan, hogy három időzónával arrébb, keletre fekszik Magyarországtól. A több mint három órás repülőúttal plusz a transzferekkel együtt időben ez már jelentős veszteség, ezzel magyarázható, hogy a magyar válogatott már kedd késő este megérkezett Jerevánba. A mieink helyi idő szerint szerda este fél héttől edzettek a csütörtöki Örményország–Magyarország vb-selejtező helyszínén, az építészeti remeknek jóindulattal sem nevezhető Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadionban, ahol Marco Rossi sajtótájékoztatót tartott . Nincs abban semmi újdonság, hogy Szoboszlai Dominik minden lépését megkülönböztetett figyelem övezi, így volt ez a szerdai tréningen is.

Szoboszlai Dominik jókedvű volt a magyar válogatott edzésén, Jerevánban

Szoboszlai bemelegítés alatt nem is a közönség, inkább a maga szórakoztatására azzal játszadozott – legalábbis így tűnt –, hogy megpróbálta a labdát a kereszlécre ívelni.

Szoboszlai a magyar válogatott edzésén: gól helyett gólpassz

Az első két, durván huszonöt méterről elvégzett sikertelen kísérlet után közelebbről, úgy tizenhat méterről már erőből rúgta rá a labdát, ami nagyot kondulva vágódott a felső lécre. Szoboszlai elégedett volt az eredménnyel...

Később Szoboszlai olyat tett, amit élesben még soha: gólpasszt adott Szappanos Péternek.

Íme, a magyar válogatott jereváni edzése: