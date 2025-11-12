Magyar PéterTisza Pártmigrációs paktummigráns

Magyar Péter szolgalelkűen hajtaná végre a brüsszeli migrációs paktumot, mindenkit beengednének az országba

A Tisza Párt egyik politikusa, Dávid Dóra a multikulturalizmust és a migrációt éltette, míg Magyar Péter egy másik embere, Bódis Kriszta szerint a migráció álprobléma. A nyugdíjasok megsarcolását szorgalmazó Simonovits András pedig arról értekezett, hogy ukránokat és szíreket kellene befogadni hazánkba. Ezután nem meglepő, hogy a Tisza Párt EP-képviselői rendre megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek a brüsszeli migrációs paktum végrehajtását segítik elő.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 17:12
Magyar Péter, Ursula von der Leyen, Manfred Weber
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Tisza Párt politikusai és szakértői az utóbbi másfél évben számtalanszor hitet tettek a migráció mellett. Ennek a legutóbbi példája volt, hogy Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa álproblémának titulálta a migrációt. 

Bódis Kriszta véletlenül elmondta az igazságot! A Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges

– reagált Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Továbbá megjegyezte, hogy Bódis Kriszta véletlenül a főnökéről is elmondta az igazat: 

Magyar Péter szerint a bevándorlás gumicsont.

De nemrég végigjárta a sajtót egy felvétel, amelyen a Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András arról beszélt, hogy a nyugdíjasok támogatása helyett bevándorlókra van szükség.

Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet ötvenmilliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani

– jelentette ki Simonovits András. 

Illusztráció migránsok Európában
A Tisza Párt végrehajtaná a migrációs paktumot (Fotó: Anadolu/AFP/Thomas Campean)

Ezzel a Tisza Párt szakértője egyértelműsítette, hogy a baloldali párt inkább a bevándorlás támogatására költené el azt a pénzt, amelyet a jelenlegi kormány a nyugdíjasok támogatására fordít.

 

Magyar Péterék elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot

De egy másik tiszás tanácsadó, Bod Péter Ákos is kiállt a migráció mellett, amikor arról beszélt, hogy bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást. 

Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt.

Magyar Péter embere egy podcastben értekezett arról, hogy szerinte kizárólag a presztízsveszteség kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi egymillió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat.

A Tisza szakértője kifejti, hogy az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis a Tiszának bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába, a migránsok beengedésébe és szétosztásába.

 

Mindenkit beengedne a Tisza Párt

Dávid Dóra, a Tisza Párt EP-képviselője korábban Magyar Péter hivatalos YouTube-csatornáján egy interjúban a multikulturális közeget méltatta. Kiemelte, hogy a magyarok hozzáállásán kell ez ügyben változtatni.

Dávid Dóra – aki a kérdező elmondása szerint maga is multikulturális közegből érkezett – arra szólított fel, hogy mindenkit be kell fogadni.

 

Magyar Péter embere szerint hazánknak fizetnie kell

A Tisza Párt EP-képviselői több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is.

Így például 2024 októberében, a 2025-ös uniós költségvetés szavazásán arra voksoltak a Tisza Párt képviselői, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba a több kormány által is elhibázottnak tartott uniós migrációs paktum, amely kifejezetten ösztönzi az illegális bevándorlást. A Magyar Péterék által támogatott javaslat egyik pontja plusz 25 millió eurót irányzott elő a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap megerősítésére. A határozat világosan fogalmazott:

a paktum megfelelő és gyors végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges a többletforrás.

A Tisza képviselői több olyan javaslatra is igennel szavaztak, amelyek jogosnak nevezték az Európai Unió Bíróságának 200 millió eurós bírságát, amit Magyarország ellen szabtak ki a határzár alkalmazása miatt. A párt emellett nem támogatta azt a kezdeményezést, hogy Magyarország kétmilliárd eurós támogatást kapjon a határkerítés költségeire.

A migrációs paktum tartalmazza a sokat bírált kvótarendszert is, amely szerint azoknak az országoknak, amelyek nem fogadnak be migránsokat, pénzbüntetést kell fizetniük.

A szöveg elfogadása tehát a brüsszeli migrációs politika támogatását jelenti – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint a Tisza Párt részéről is. 

A Tisza Párt egyik képviselője, Lakos Eszter nem csupán szavazott a migrációt támogató javaslatokra, de azt is elmondta, hogy Magyarországnak szót kell fogadnia, és ki kellene fizetnie a Brüsszel által kiszabott brutális migrációs bírságot.

Korábban lapunk megírta, hogy Nagy Boldizsár nemzetközi jogász, aki a Tisza Párt migrációs politikáját is formálja, határok nélküli Európát és migrációs alapjogokat sürgetett egy előadásában. A jogász

hazugságnak nevezte, hogy a terroristák vannak a migránsok között.

A szakértő nemcsak jognak, hanem erkölcsi és filozófiai kötelességnek tekinti a migráció támogatását, amelyet fontosnak és hasznosnak ítélt, az illegális migráns kifejezést pedig kifejezetten elutasította. Ebből is kirajzolódik, hogy a Tisza–Brüsszel-paktum a bevándorláspárti politikában is működik. 

Nagy Boldizsár természetesnek tartja, hogy a migráció alapjog, szerinte határok nélküli Európára van szükség, és mindenkinek biztosítani kell a szabad mozgást. Magyar Péter ugyan kényesen kerüli, hogy nyilvánosan egyenesen beszéljen a migrációs problémákról, de a háttérben a Tisza Párt az Európai Néppárttal, Manfred Weberékkel együtt az Európai Parlamentben eddig is minden bevándorláspárti előterjesztést megszavazott. 

Ezek alapján már előre lehet sejteni, mi várhat Magyarországra, ha a Tisza felhatalmazást kap.

 

Hazánk nemet mond a brüsszeli tervekre

A Tisza Párttal ellentétben a kormány álláspontja, hogy nem engednek be egyetlen migránst sem Magyarországra és nem hajtják végre a brüsszeli migrációs paktumot.

Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem

– tette hozzá a miniszterelnök.

Hazánk törekvéseivel Donald Trump amerikai elnök is egyetért, aki a múlt heti, Orbán Viktorral tartott csúcstalálkozója utáni sajtótájékoztatón elmondta:

Nézzék, mi történt Európával az illegális bevándorlás miatt! Emberek özönlenek az öreg kontinensre, és ez kárt okoz Európának. Orbánnak igaza van, nagyon-nagyon igaza.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az Igazság órája podcast szerdai adásában az Európai Bizottság azon tervére reagálva, amelynek értelmében Magyarországnak is be kellene fogadnia migránsokat a jövő évtől, leszögezte:

Az egész migrációs paktumot azért utasítottuk el kezdettől fogva és nem is fogjuk végrehajtani, mert elfogadhatatlan, hogy egyes vezetők ráengedték az országukra a migránsokat, majd ezt most áthárítják ránk. Ha mindenki megvédené a külső határait, akkor a migrációs probléma nulla lenne. De az, hogy még gesztusokat is tesznek, és ha baj van, akkor ránk hárítják a problémát, abból nem kérünk. Egyszer azért el kellene gondolkodniuk a saját felelősségükön is z Igazság órája című műsorban 

A tárcavezető közölte, ezzel nincs egyedül Magyarország, a lengyeleknek is ez az álláspontja.

Halálra van ítélve ez az uniós menekültügyi megállapodás. Ha Brüsszel sikerrel járna, hogy a saját bábjait ültesse a kormányrúd mögé, akkor lesz, aki végrehajtsa. De amíg Magyarországon nemzeti, polgári kormány van, addig ide migránsok nem jönnek

– húzta alá a miniszter. Hozzáfűzte, az Európai Uniónak nincs eszköze arra, hogy ránk kényszerítse ezt a szándékát. Szerinte a Tisza szakértőjének, Kéri Lászlónak azon kijelentésére, mely szerint vissza kell kéredzkednünk Európába, a teljesen torz gondolkodás legélesebb bizonyítéka.

Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: Facebook)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Firkáljatok! Nem lesztek ilyen hülyék!

Bayer Zsolt avatarja

„Orbán Viktor lebukott, vége van neki, mint a botnak – Magyar Péter most már kényelmesen hátradőlhet.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu