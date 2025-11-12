Magyar Péter szolgalelkűen hajtaná végre a brüsszeli migrációs paktumot, mindenkit beengednének az országba

A Tisza Párt politikusai és szakértői az utóbbi másfél évben számtalanszor hitet tettek a migráció mellett. Ennek a legutóbbi példája volt, hogy Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa álproblémának titulálta a migrációt.

Bódis Kriszta véletlenül elmondta az igazságot! A Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges

– reagált Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Továbbá megjegyezte, hogy Bódis Kriszta véletlenül a főnökéről is elmondta az igazat:

Magyar Péter szerint a bevándorlás gumicsont.

De nemrég végigjárta a sajtót egy felvétel, amelyen a Tisza nyugdíjszakértője, Simonovits András arról beszélt, hogy a nyugdíjasok támogatása helyett bevándorlókra van szükség.

Tehát kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan, szembe kell nézni, és nem lehet ötvenmilliárd forintot az emberek hülyítésére fordítani

– jelentette ki Simonovits András.

A Tisza Párt végrehajtaná a migrációs paktumot (Fotó: Anadolu/AFP/Thomas Campean)

Ezzel a Tisza Párt szakértője egyértelműsítette, hogy a baloldali párt inkább a bevándorlás támogatására költené el azt a pénzt, amelyet a jelenlegi kormány a nyugdíjasok támogatására fordít.

Magyar Péterék elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot

De egy másik tiszás tanácsadó, Bod Péter Ákos is kiállt a migráció mellett, amikor arról beszélt, hogy bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást.

Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt.

Magyar Péter embere egy podcastben értekezett arról, hogy szerinte kizárólag a presztízsveszteség kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi egymillió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat.