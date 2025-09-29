Itt az újabb beismerés: a Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat + videó

Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

Magyar Péter embere szerint kizárólag a „preztízsveszteség” kockázata miatt nem változtat a migrációs szabályokon a kormány. A brüsszeli út azonban egyértelmű következményekkel járna: bűnözés, terrorizmus és szociális problémák.

2025. 09. 29. 9:45
Magyar Péter és a Tisza Párt tanácsadója arról beszélt, hogy szerinte bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást. Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt – írja az Ellenpont.

Röszke migráns 2015. 09. 16.
Magyarország nem engedi be az illegális migránsokat (Fotó: Kurucz Árpád)

Magyar Péter embere egy podcastben értekezett arról, hogy szerinte kizárólag a „presztízsveszteség” kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi egymillió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat.

A Tisza szakértője kifejti, hogy az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis a Tiszának bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába, a migránsok beengedésébe és szétosztásába.

Azonban az nyilvánvaló, hogy itt nem büszkeségről vagy preztízsről van szó, hanem arról, hogy a magyar kormány a határon kívül szeretné tartani a migráció okozta negatív hatásokat, a bűnözést, a terrorizmust és a szociális problémákat.

Az Európai Unió által előírt kötelezettség szerint hazánknak a határán belül kellene lefolytatni a migránsokkal szemben a menekültügyi eljárást. A migrációs paktum értelmében pedig szét kellene osztani a beengedett migránsokat.

Minderről Orbán Viktor már többször elmondta az álláspontját:

Ha egyszer beengeded a bevándorlókat, nincs visszaút. Ebből az utcából nem lehet kijönni.


Borítókép: Bod Péter Ákos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

