Itt az újabb beismerés: a Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat + videó

Magyar Péter és a Tisza Párt tanácsadója arról beszélt, hogy szerinte bele kell menni Brüsszel migrációs politikájába: a határon belül kell lefolytatni a menedékjogi eljárást, vagyis be kell engedni a migránsokat. Bod Péter Ákos egyértelműen kijelentette, hogy az új kormány nem tehet mást. Mivel az Orbán-kormány ezt biztosan nem fogja megtenni, a Tisza-tanácsadó nyilvánvalóan az általa remélt Tisza-kormányra gondolt – írja az Ellenpont.

Magyarország nem engedi be az illegális migránsokat (Fotó: Kurucz Árpád)

Magyar Péter embere egy podcastben értekezett arról, hogy szerinte kizárólag a „presztízsveszteség” kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi egymillió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat.

A Tisza szakértője kifejti, hogy az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis a Tiszának bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába, a migránsok beengedésébe és szétosztásába.

Azonban az nyilvánvaló, hogy itt nem büszkeségről vagy preztízsről van szó, hanem arról, hogy a magyar kormány a határon kívül szeretné tartani a migráció okozta negatív hatásokat, a bűnözést, a terrorizmust és a szociális problémákat.

Az Európai Unió által előírt kötelezettség szerint hazánknak a határán belül kellene lefolytatni a migránsokkal szemben a menekültügyi eljárást. A migrációs paktum értelmében pedig szét kellene osztani a beengedett migránsokat.

Minderről Orbán Viktor már többször elmondta az álláspontját: