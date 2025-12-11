Tusk már nem tényező, nem hívják a tárgyalásokra

Lengyelország az elmúlt időben nem igazán képviselte magát az ukrán háború lezárásáról szóló európai tárgyalások során. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint ez egyedül Donald Tusk miniszterelnök elhibázott külpolitikájának a következménye – írja az Origo.

Tusk kosarat kapott a legutóbbi két alakalommal (Fotó: Anadolu/Halil Sagirkaya)

A lengyel miniszterelnök nemrég Berlinben járt, ahol Friedrich Merz német kancellár oldalán próbálta egy kis iróniával oldani a feszültséget, miután kifejezett kérésére sem vették fel a genfi tárgyalások közleményét kiadó országok közé Lengyelországot. Tusk azóta még keserűbb lehet, hiszen nemcsak a genfi egyeztetésekre, de a londoni találkozóra sem kapott meghívást.