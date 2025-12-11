Lengyelországkarol nawrockiDonald Tusk

Tusk már nem tényező, nem hívják a tárgyalásokra

A lengyel miniszterelnök külpolitikai jelentősége érezhetően csökken, hiszen a legutóbbi két európai egyeztetésre már nem is hívták. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint Donald Tusk elhibázott politikája miatt súlytalan Lengyelország a békéről szóló tárgyalásokban.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 10:45
Fotó: JOHN MACDOUGALL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lengyelország az elmúlt időben nem igazán képviselte magát az ukrán háború lezárásáról szóló európai tárgyalások során. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint ez egyedül Donald Tusk miniszterelnök elhibázott külpolitikájának a következménye – írja az Origo

Tusk kosarat kapott a legutóbbi két alakalommal
Tusk kosarat kapott a legutóbbi két alakalommal (Fotó: Anadolu/Halil Sagirkaya)

A lengyel miniszterelnök nemrég Berlinben járt, ahol Friedrich Merz német kancellár oldalán próbálta egy kis iróniával oldani a feszültséget, miután kifejezett kérésére sem vették fel a genfi tárgyalások közleményét kiadó országok közé Lengyelországot. Tusk azóta még keserűbb lehet, hiszen nemcsak a genfi egyeztetésekre, de a londoni találkozóra sem kapott meghívást. 

Érezhetően tehát a lengyel miniszterelnök mozgástere külpolitikai értelemben egyre csökken. 

Lengyelország azonban frusztrált a fejlemények miatt, ami nem csoda, miután milliárdokat költöttek Ukrajna támogatására és több mint egymillió ukrán menekültet fogadott be. Emellett ráadásul az ország az egyik legfontosabb logisztikai központja az Ukrajnának nyújtott katonai szállítmányoknak. Karol Nawrocki lengyel elnök szerint a helyzetért egyértelműen Tusk politikája a felelős. 

„Lengyelország londoni távolmaradása újabb példa Donald Tusk alkalmatlanságára” – dühöngött Marek Pęk, a Jog és Igazságosság párt képviselője a Downing Street-i találkozó után, Tuskot pedig „Európa másodrangú politikusának” nevezte. 

Tusk helyett Nawrockit hívják

A források szerint egyértelmű, hogy Donald Trump amerikai elnök megválasztása nem segítette Tusk helyzetét. Azt még a Politico is elismeri, hogy Lengyelország nem vihet eredményes külpolitikát anélkül, hogy kapcsolatot tartana fenn a Fehér Házzal. 

Ugyanakkor Tusk kormánya igyekszik kicsinyíteni a történteket. 

A nyilatkozatok szerint a londoni találkozó formáját a brit miniszterelnök találta ki és Lengyelországnak nem is kell ott lennie minden tárgyaláson. A források egy része szerint egyébként, ami történt nem diplomáciai kudarc, pusztán geopolitikai realitás, miután az európai nagyhatalmak továbbra is napirenden tartják az katonák küldését, amit Lengyelország már korábban kizárt. 

Egy forrás arról beszélt, hogy Tuskot „soha nem fogja fogadni” az amerikai elnök. Ez pedig olyan versenyelőnyhöz juttatja külpolitikai tekintetben Nawrockit, amivel a lengyel miniszterelnök nem tud versenyezni. 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbérgörény

A soha, semmit sem értő bérgörények figyelmébe!

Bayer Zsolt avatarja

Lapun publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu