Szijjártó Péter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) pódiumbeszélgetésén kiemelte, hogy ma Magyarország az egyetlen európai ország, amely mind keleti, mind pedig nyugati irányban jó kapcsolatokkal rendelkezik, s nincs más olyan vezető Orbán Viktor miniszterelnökön kívül, aki az Egyesült Államokban, Kínában és Oroszországban egyaránt szívesen látott vendég.

Óriási előny kapujában Magyarország – Szijjártó Péter elárulta az okát Fotó: MTI

– Nekünk ez egy elképesztő versenyelőnyünk majd a háború utáni időszakra. Továbbra is azt gondolom, hogy a háború utáni időszakot egy nagyhatalmak közötti megállapodás fogja karakterizálni. Ebben sincs semmi új, mert általában a háborúk után ez így szokott lenni

– mondta. – És ebben az új világrendben, amit majd a nagyhatalmak fognak meghatározni, abban biztosak lehetünk, hogy akik meghatározzák a világrendet, azokkal mi a kölcsönös tisztelet talaján álló kapcsolatteremtési képességben maradtunk egyedüliként Európában. Ez azért is fontos, mert a többiek, akik ezt a képességet nem tudták fenntartani az alapvetően ideológiai elven folytatott külpolitikai stratégiájuk miatt, azok ebben a versenyben mind mögülünk indulnak – tette hozzá. Majd rámutatott, hogy ezen jó kapcsolatoknak köszönhető például az, hogy Magyarország mentességet kapott az orosz energiaszektort érintő friss amerikai szankciók alól, ezáltal pedig továbbra is fenn lehet tartani hazánk ellátásbiztonságát.