Szijjártó Péter Pozsonyban: Nem hagyjuk, hogy Brüsszel ellehetetlenítse országaink energiaellátását

Pozsonyból jelentkezett Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a szlovák miniszter kollégákkal megerősítették elkötelezettségüket. „Nem hagyjuk, hogy Brüsszel ellehetetlenítse országaink energiaellátását, nem engedjük, hogy figyelmen kívül hagyják a földrajzi, fizikai és infrastrukturális realitást. Brüsszel tudatosan akar olyan döntést hozni, ami nehéz helyzetbe hozza a szlovák és a magyar embereket.”

Szijjártó Péter Pozsonyban tárgyalt

Mint írta,

az Oroszországból származó gáz és olaj nélkül országaink biztonságos ellátása fizikailag ellehetetlenül. Közösen mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk polgáraink számára a szükséges energiát.

