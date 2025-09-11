Rendkívüli

Szijjártó Péter Pozsonyban: Nem hagyjuk, hogy Brüsszel ellehetetlenítse országaink energiaellátását

A szlovák miniszter kollégákkal megerősítettük elkötelezettségünket: nem hagyjuk, hogy Brüsszel ellehetetlenítse országaink energiaellátását – írta közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Pozsonyban tárgyal.

2025. 09. 11. 18:07
Szijjártó Péter Pozsonyban tárgyalt Forrás: Facebook/Szijjártó Péter
Pozsonyból jelentkezett Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a szlovák miniszter kollégákkal megerősítették elkötelezettségüket. „Nem hagyjuk, hogy Brüsszel ellehetetlenítse országaink energiaellátását, nem engedjük, hogy figyelmen kívül hagyják a földrajzi, fizikai és infrastrukturális realitást. Brüsszel tudatosan akar olyan döntést hozni, ami nehéz helyzetbe hozza a szlovák és a magyar embereket.”

az Oroszországból származó gáz és olaj nélkül országaink biztonságos ellátása fizikailag ellehetetlenül. Közösen mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk polgáraink számára a szükséges energiát.

Odrobina Kristóf
Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

