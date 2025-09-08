Szijjártó Péter: Nem üzent az amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások ügyében

A minisztérium tájékoztatása szerint Szijjártó Péter a Harcosok órája című műsorban kifejtette, hogy a sajtóban terjedő hírekkel ellentétben Donald Trump amerikai elnök nem szólította fel Magyarországot arra, hogy szüntesse be az orosz kőolaj vásárlását.

Szijjártó Péter szerint nem kapott üzenetet Magyarország Donald Trumptól az orosz kőolajjal kapcsolatban. Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)

Természetesen nem volt ilyen üzenet, még közel hasonló sem

– szögezte le.

Ugye arról van szó, hogy Európában a háborúpárti brüsszelita politikusok megpróbálják az utolsó energia-együttműködési szálakat is elvágni Európa és Oroszország között. Ugye ennek legfőbb vesztese Európa. (…) Európa gazdaságilag elkezdett gyengülni, aminek az egyik fő oka az, hogy az elmúlt években az európai gazdasági növekedés modelljét kinyírták

– figyelmeztetett.

Majd aláhúzta, hogy két csoportja van az európai államoknak: az egyikbe azok tartoznak, akik gyalázzák az oroszokat és azokat is, akik tőlük kőolajat vesznek, miközben titokban, ázsiai közvetítőkön keresztül maguk is ugyanezt teszik; míg a másikba Magyarország és Szlovákia tartozik, akik nyíltan, nem titokban, az infrastruktúra által meghatározott módon veszik az orosz kőolajat.

Ennek kapcsán pedig rámutatott, hogy Magyarországra két kőolajvezeték jön be, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása.

Tehát Magyarország az infrastruktúrából, a fizikai valóságból fakadóan csak akkor tud biztonságosan üzemelni energia szempontjából, hogyha a Barátság kőolajvezeték működik. A Horvátországból érkező vezeték remek kiegészítő vezeték, de önmagában nem képes ellátni Magyarországot és Szlovákiát

– jegyezte meg.

Szerintem sem politikai, sem morális, sem jogi elv nem vonultatható fel, ami alapján jogos vagy elfogadható lenne két ország háborújának vesztesévé tenni egy harmadik országot

– tette hozzá.

Szijjártó Péter érintette azt az előző napi hírt is, amelynek értelmében az ukrán hadsereg megint lőtte a Barátság kőolajvezetéket, ez azonban szavai szerint nem volt igaz, ugyanis a támadás mindössze egy úgynevezett termékvezeték ellen irányult Oroszország és Fehéroroszország között.