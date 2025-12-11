Huszarov és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vezetője, Szemen Krivonosz azt állítja, hogy a hatóságok szándékosan tartották őt fogva, hogy nyomást gyakoroljanak a korrupcióellenes hivatalra és akadályozzák annak munkáját; mindketten tagadják az orosz együttműködés vádját. A nyáron a biztonsági szolgálat két NABU-nyomozót is őrizetbe vett, amit a független korrupcióellenes intézmények elleni, kormányzati támogatású támadásként értelmeztek. A lépés társadalmi ellenállást váltott ki, és öt hónap elteltével mindkét nyomozó elhagyhatta a fogdát – számolt be az Origo.
Fordulat Ukrajnában: kiengedték a nyomozókat, akik útban lehettek a korrupciós ügyben
Kijevben a bíróság házi őrizetbe helyezte Viktor Huszarovot, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal nyomozóját, akit öt hónapja hazaárulás gyanújával vettek őrizetbe. A hatóságok szerint államtitkokat adott át egy ismerősének, aki állítólag Oroszországgal működik együtt.
A másik érintett, Mahamedraszulov az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalathoz köthető, Ukrajna egyik legnagyobb korrupciós ügyének feltárásán dolgozott. Őt múlt héten engedték szabadon.
Az Enerhoatom-ügy komoly politikai botránnyá nőtte ki magát. A feltételezett fő szervező Timur Mindics volt, Zelenszkij elnök bizalmasa és a Kvartal 95 produkció társtulajdonosa, aki azonban a vádemelés előtt elhagyta az országot.
További magas rangú érintettek között említik Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettest, Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, korábbi energetikai minisztert, valamint Rusztem Umerov volt védelmi minisztert, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkárát – írja a The Kyiv Independent.
Mahamedraszulov szabadon bocsátása néhány nappal azután történt, hogy Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője távozni kényszerült pozíciójából, miután a NABU házkutatást tartott az irodájában.
Jermak kiterjedt befolyását és központosító szerepét korábban több ukrán és külföldi tisztviselő is bírálta; források szerint ő kezdeményezte a júliusi támadást a korrupcióellenes struktúrák ellen. A NABU eddig nem közölte, hogy Jermak érintett-e az Enerhoatom-ügyben.
Anasztaszija Radina, a parlament korrupcióellenes bizottságának vezetője szerint Mahamedraszulov esete jelzésértékű Ukrajna jogérvényesítési rendszerének állapotáról, amely szerinte súlyosan hibás és sürgős jogalkotási beavatkozást igényel.
A legfőbb ügyész, Ruszlan Kravcsenko visszautasította a kritikákat, az ügyet övező reakciókat érzelminek és manipulatívnak nevezve. Azt állítja, hogy
a nyomozók elegendő bizonyítékot tártak fel, és azért engedték szabadon őket, mert csökkent annak kockázata, hogy akadályoznák a vizsgálatot.
Hozzátette: a döntés a büntetőeljárás szabályai alapján született, és a kényszerintézkedések enyhítése nem jelent felmentést. A nyomozás folytatódik.
Borítókép: Timur Mindics ingatlana (Forrás: X)
