Fordulat Ukrajnában: kiengedték a nyomozókat, akik útban lehettek a korrupciós ügyben

Kijevben a bíróság házi őrizetbe helyezte Viktor Huszarovot, az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal nyomozóját, akit öt hónapja hazaárulás gyanújával vettek őrizetbe. A hatóságok szerint államtitkokat adott át egy ismerősének, aki állítólag Oroszországgal működik együtt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 17:33
Ukrajna legnagyobb korrupciós ügyében egy arany wc került elő Forrás: X
Huszarov és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) vezetője, Szemen Krivonosz azt állítja, hogy a hatóságok szándékosan tartották őt fogva, hogy nyomást gyakoroljanak a korrupcióellenes hivatalra és akadályozzák annak munkáját; mindketten tagadják az orosz együttműködés vádját. A nyáron a biztonsági szolgálat két NABU-nyomozót is őrizetbe vett, amit a független korrupcióellenes intézmények elleni, kormányzati támogatású támadásként értelmeztek. A lépés társadalmi ellenállást váltott ki, és öt hónap elteltével mindkét nyomozó elhagyhatta a fogdát – számolt be az Origo.

Újabb szakaszba lépett az ukrán korrupciós botrány (Fotó: Facebook)
Újabb szakaszba lépett az ukrán korrupciós botrány (Fotó: Facebook)

A másik érintett, Mahamedraszulov az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalathoz köthető, Ukrajna egyik legnagyobb korrupciós ügyének feltárásán dolgozott. Őt múlt héten engedték szabadon.

Az Enerhoatom-ügy komoly politikai botránnyá nőtte ki magát. A feltételezett fő szervező Timur Mindics volt, Zelenszkij elnök bizalmasa és a Kvartal 95 produkció társtulajdonosa, aki azonban a vádemelés előtt elhagyta az országot. 

További magas rangú érintettek között említik Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettest, Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, korábbi energetikai minisztert, valamint Rusztem Umerov volt védelmi minisztert, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkárát – írja a The Kyiv Independent.

Mahamedraszulov szabadon bocsátása néhány nappal azután történt, hogy Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője távozni kényszerült pozíciójából, miután a NABU házkutatást tartott az irodájában.

Jermak kiterjedt befolyását és központosító szerepét korábban több ukrán és külföldi tisztviselő is bírálta; források szerint ő kezdeményezte a júliusi támadást a korrupcióellenes struktúrák ellen. A NABU eddig nem közölte, hogy Jermak érintett-e az Enerhoatom-ügyben.

Anasztaszija Radina, a parlament korrupcióellenes bizottságának vezetője szerint Mahamedraszulov esete jelzésértékű Ukrajna jogérvényesítési rendszerének állapotáról, amely szerinte súlyosan hibás és sürgős jogalkotási beavatkozást igényel.

A legfőbb ügyész, Ruszlan Kravcsenko visszautasította a kritikákat, az ügyet övező reakciókat érzelminek és manipulatívnak nevezve. Azt állítja, hogy 

a nyomozók elegendő bizonyítékot tártak fel, és azért engedték szabadon őket, mert csökkent annak kockázata, hogy akadályoznák a vizsgálatot.

Hozzátette: a döntés a büntetőeljárás szabályai alapján született, és a kényszerintézkedések enyhítése nem jelent felmentést. A nyomozás folytatódik.

Borítókép: Timur Mindics ingatlana (Forrás: X)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

