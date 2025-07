Trump a földbe döngölte Von der Leyent

750 milliárd – de honnan lesz erre pénz?

Az elemző kitért arra is, hogy talány, milyen forrásból szeretné ezt az összeget az Európai Unió kifizetni. Az Európai Unió recesszióban van, jelenleg is hitelből finanszíroz egy csomó mindent, és erre az új vállalásra nincsen forrás. Ráadásul az EU egyszerre kíván több dologba is belekezdeni: elektrifikáció, zöldprogram, hadiipar, Ukrajna támogatása, Ukrajna EU-tagsága.

Felénk a Kiskunságban van egy mondás, egy fenékkel nem lehet két lovat megülni. Az EU viszont egész ménest akar a céljai tekintetében, ez a ménes széttart, és igazából egynek a megüléséhez sincsen elégséges ülepe

– emelte ki.

Az ár jogi értelemben is hatalmas

Az energiajogász hangsúlyozta, hogy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 194. cikke egyszerűen nem teszi lehetővé mindazt, amiben Trump és Von de Leyen megállapodott, mivel az energiabeszerzések, a forrásoldal meghatározása tagállami hatáskör. Az EU joga további erózióját sejteti tehát ez a brüsszeli ígéret és azt, hogyan akarják a világos EU jogi rendelkezéseket megkerülni, vagyis a saját jogukat hajlítani.

Ez nagy baj, hiszen az EU-jogrend megbízhatósága így is súlyosan megrendült már, elég a politikai okból visszatartott forrásokra vagy az egyhangúságot igénylő döntéshozatal önkényes megkerülésére gondolni, ami most is történik az orosz gázról való leválás EU-s vágyálma érdekében

– mondta. Vagy akár az uniós jog alapjait jelentű úgynevezett „négy szabadság” elvének sérelmére a Talgo-botránytől (tőkeáramlás szabadsága) a schengeni határok német, majd lengyel felfüggesztéséig (személyek, áruk szabad áramlása).