Itt vannak a részletek az ásványkincsekről szóló megállapodásról

A megállapodás értelmében egy 50-50 százalékos arányban közösen működtetett beruházási alap jön létre, amely célja a nyugati tőke és technológia bevonása az ukrajnai ásványkincsprojektekbe, beleértve a grafitot, lítiumot, titánt és ritkaföldfémeket is. Szviridenko szerint az ásványkincsek továbbra is Ukrajna tulajdonát képezik, és Kijev dönthet arról, hol történjen a kitermelés. A politikus közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy az alap bevételei egyik országban sem lesznek adókötelesek, és hogy az Egyesült Államok a projektekhez további támogatást is nyújt. Ugyanakkor az egyezmény életbelépéséhez még szükség van az ukrán parlament jóváhagyására is. Donald Trump is örült az egyezmény megkötésének.

Donald Trump szerint jó üzletet kötöttek. Fotó: AFP

Donald Trump az egyezmény mellett

Az amerikai kormány szerint a megállapodás azt üzeni Moszkvának, hogy Washington „elkötelezett egy olyan békefolyamat mellett, ami egy szabad, szuverén és virágzó Ukrajnát eredményez”.