Szívszorító gyász: újabb magyar halt meg az orosz–ukrán háborúban

Az 1982-ben Kisgejőcön született kárpátaljai katona halálának pontos helyszíne és körülményei egyelőre nem ismertek. A besorozása előtt Kincseshomokon élt feleségével és fiával – írja a KárpátHír.

Leco Zsolt 1982-ben született (Fotó: Hans Lucas/Martin Bertrand)

Leco Zsoltot a tervek szerint augusztus 19-én, kedden helyezik végső nyugalomra szülőfalujában, Kincseshomokon. Az elhunyt katonát felesége és fia gyászolja.

A Kárpáti Igaz Szó információi szerint a háború kezdete óta már több mint hatvan kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét.

