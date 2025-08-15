KárpátHírLeco Zsolthadseregháborúkatonaorosz-ukrán háborúhalál

Szívszorító gyász: újabb magyar halt meg az orosz–ukrán háborúban

Életét vesztette az ukrán hadseregben szolgáló Leco Zsolt kárpátaljai családapa. A férfit, aki Kincseshomokon élt családjával, két éve sorozták be. Halálhíréről hétfőn értesítették a hozzátartozóit – közölte a Kárpáti Igaz Szó helyi hírportál.

Magyar Nemzet
2025. 08. 15. 12:28
Leco Zsolt Fotó: Facebook / KárpátHír
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1982-ben Kisgejőcön született kárpátaljai katona halálának pontos helyszíne és körülményei egyelőre nem ismertek. A besorozása előtt Kincseshomokon élt feleségével és fiával – írja a KárpátHír.

Leco Zsolt
Leco Zsolt 1982-ben született (Fotó: Hans Lucas/Martin Bertrand)

Leco Zsoltot a tervek szerint augusztus 19-én, kedden helyezik végső nyugalomra szülőfalujában, Kincseshomokon. Az elhunyt katonát felesége és fia gyászolja.

A Kárpáti Igaz Szó információi szerint a háború kezdete óta már több mint hatvan kárpátaljai magyar nemzetiségű vagy magyar gyökerekkel is rendelkező katona vesztette életét.

Borítókép: Leco Zsolt (Forrás: Facebook/KárpátHír)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.