A cikk szerint Zelenszkij az elmúlt évben háborús különleges jogköreit arra használta fel, hogy politikai ellenfeleket száműzzön, bebörtönözzön vagy megfigyelés alá vonjon. Független médiumokat záratott be, vállalkozásokat kobozott el „orosz kapcsolatok” ürügyén, és most már az ukrán korrupcióellenes intézményrendszert is megroppantotta. A NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Iroda) és más szervek bezárását a kormány pár nap alatt keresztülvitte a parlamenten. A háttérben, mint Matthews írja, az állhatott, hogy az ügynökségek túl közel kerültek Zelenszkij legbelsőbb köreihez:

Bármi is volt a birtokukban, elég súlyos lehetett ahhoz, hogy sürgősséggel szüntessék meg őket.

A botrányos lépés nyomán Kijev és más városok utcáit több ezer fiatal tüntető lepte el, még azok is, akik korábban rajongtak az elnökért.

Zelenszkij meg fogja érezni annak a makacs, szabadságszerető ukrán népnek a haragját, amelynek eddig a szimbóluma volt

– írta a Kyiv Independent főszerkesztője, Olga Rudenko. A bírálatok nemcsak Ukrajnából, de Brüsszelből is megérkeztek. Marta Kos bővítési biztos „komoly aggodalmát” fejezte ki, és emlékeztette Zelenszkijt, hogy „a jogállamiság az EU-csatlakozási tárgyalások központi eleme”.