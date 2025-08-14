UkrajnaVálasztásokZelenszkij

Zelenszkij nagy bajban lesz, ha választások jönnek

Jevhen Gholovaha, az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója szerint a háború utáni választásokon a jelöltek között nem ideológiák, hanem ígéretek versenye lesz. Úgy véli, a választókat különösen egy népszerű katonai vezető típusa vonzhatja, mivel az Ukrán Fegyveres Erők iránt nagy a bizalom. Az elmúlt hetekben egyre több hír jelenik meg arról, hogy ki vehetné át Zelenszkij helyét. Fogy a levegő a foteljéhez ragaszkodó ukrán elnök körül.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 13:45
Fotó: RALF HIRSCHBERGER Forrás: AFP
Jevhen Gholovaha, az ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének igazgatója elmondta, milyen elvárásai lesznek az ukránoknak a háború utáni választásokon. A szociológus hangsúlyozta, hogy a jelöltek között ígéretek versenye lesz, nem pedig ideológiáké. A háború utáni választásokon az ukrán választók nagyobb eséllyel szavaznak majd egy katonai vezető típusú jelöltre, mivel az Ukrán Fegyveres Erők iránt hatalmas bizalom van – jelentette ki az igazgató egy interjúban. A szocilógus Zelenszkij lehetséges utódját is megnevezte.

Valerij Zaluzsnij, volt vezérkari főnök akit Zelenszkij Londonba küldött
Valerij Zaluzsnij volt vezérkari főnök, akit Zelenszkij Londonba küldött
Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Vagy Zaluzsnij, vagy az, akit addigra sikerül felépíteni

– magyarázta a szociológus. Elmondása szerint a háború utáni választásokon túlnyomórészt a populista jelszavak fognak dominálni, „amelyek balzsamot öntenek a megfáradt emberek valódi sebeire”. Gholovaha hangsúlyozta, hogy az ukránok azokat a jelölti szlogeneket fogadják el, amelyek a legtöbb javulást ígérik a nép életében.

A szociológus állítja, hogy a választási kampány során gyakorlatilag nem lesznek ideológiai különbségek a jelöltek között. Rámutatott, hogy minden jövőbeli jelölt Európa-párti lesz, nem lesz kommunista, és a polgárok biztosan nem fogják elfogadni az oroszbarát nézeteket. Gholovaha elmondta, hogy a felmérések alapján mindössze az ország 1 százaléka nyíltan oroszbarát beállítottságú, de a valóság ettől eltér:

Szerintem, nagyjából ez a szám 10–15 százalék. Mindig is voltak, vannak és lesznek oroszbarátok (Ukrajnában)

 – tette hozzá. A szociológus kifejtette, hogy a háború utáni választásokon nem ideológiák, hanem ígéretek fognak versenyezni, és a győztes a legszerencsésebb populista lesz. Hangsúlyozta, hogy az ukránok személyiségekre fognak szavazni, mivel az ország politikája mindig is személyhez kötött volt, és nincs stabil rendszer vagy komoly párt.

Lehet, hogy Zaluzsnij ellen lesz még más jelölt is. Erről mindig nehéz véleményt mondani a kampány kezdete előtt

 – mondta Gholovaha. A választások Ukrajnában nem csupán politikai folyamatot jelentenek, hanem igazi kihívást is. Az államnak készen kell állnia a lebonyolításukra, bármikor is rendezik majd meg. A biztonság, a választói névjegyzékek frissítése, a katonák és a milliónyi menekült szavazása mind olyan kérdések, amelyeket meg kell oldani.

Zelenszkij nem akar választást

Az ukrajnai elnökválasztást eredetileg 2024 májusában kellett volna megtartani, ám Zelenszkij a hadiállapotra hivatkozva elhalasztotta. Kritikusai szerint ez a döntés valójában a hatalom megtartásáról szól – különösen annak fényében, hogy egyre több felmérés szerint egy valódi választáson Valerij Zaluzsnij, a leváltott és félreállított volt vezérkari főnök akár le is válthatná a hivatalban lévő elnököt. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Zelenszkij legnagyobb félelme nem a háború, hanem maga a választás: egy börtönben ülő ukrán képviselő robbantotta a bombát: állítása szerint az ukrán elnök legnagyobb félelme, hogy választásokat kell tartania. A politikus szerint az ukrán elnök és csapata bármit megtesz – akár a jog határain túl is –, hogy megakadályozzák a szavazást, különösen a külföldön élő ukránok részvételét.

Zelenszkij csapata már azon dolgozik, hogyan lehetne kizárni a szavazásból az Európai Unióban élő milliókat, akik az utóbbi években megtapasztalták, mit jelent a valódi demokrácia, és elfordultak az ukrán vezetéstől

 – írta a politikus közösségi oldalán.

Zaluzsnij, a félreállított volt vezérkari főnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly májusban a hadiállapotra hivatkozva halasztotta el a választásokat, amelyekre azóta sem került sor – talán nem véletlenül. Egy friss közvélemény-kutatás szerint a félreállított volt vezérkari főnök akár le is győzhetné Zelenszkijt egy választáson. Zaluzsnij népszerűsége az ukrán lakosság körében folyamatosan nő, ami belpolitikai feszültséget szült, így 2024 februárjában az ukrán elnök leváltotta őt a hadsereg éléről, és az Egyesült Királyságba küldte nagykövetként. Egy friss, Ukrajna-szerte végzett közvélemény-kutatásból kiderült, hogy Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka a legnépszerűbb közéleti személyiség Ukrajnában. A kutatás rávilágít arra is, hogy Zelenszkij miért vonakodik a választások kiírásától a háborús helyzetre hivatkozva.

A számok azt mutatják: az ukránok egy jelentős része a volt hadvezérben látja az ország jövőjét – és ez komoly kihívás a hatalmához ragaszkodó államfő számára.

A harmadik helyen Kirill Budanov, a Hírszerzési Főigazgatóság vezetője áll, őt követi Vaszil Maljuk, az SZBU vezetője. 

Zaluzsnij: A háború akár 2034-ig is eltarthat

Zaluzsnij arra figyelmeztette a világot, hogy az orosz–ukrán háború akár 2034-ig is elhúzódhat. A megdöbbentő kijelentést már csak azért is komolyan kell venni, mert Zaluzsnij lehet Volodimir Zelenszkij elnök utódja. Ukrajnában idén sem tartják meg az októberre tervezett önkormányzati választásokat – jelentette be a Központi Választási Bizottság. A döntés oka a továbbra is fennálló hadiállapot, amely a törvények szerint kizárja a választások megrendezését. A 2020-ban megalakult választási bizottságok egyelőre a helyükön maradnak. Az ukrajnai választások megtartásához előbb a hadiállapotra vonatkozó jogszabályokat kellene módosítani. Egyesek szerint azonban az van a háttérben, hogy Zelenszkij retteg a választásoktól. 

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Zelenszkij tisztogatást tartott az ukrán vezetésben és messzire küldte az erős embereket. Július közepén az ukrán elnök bejelentette Ukrajna következő miniszterelnökét és elindította a kormány átalakítását. Az ukrán parlament végül július 17-én jóváhagyta az új miniszterelnök személyét, valamint az új kabinet összetételét is. Jelentős átalakuláson ment keresztül Ukrajna vezetése, több minisztérium élére új vezetők kerültek. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a friss vezetés hatékonyabban tudja kezelni az ország előtt álló háborús és diplomáciai kihívásokat. 

Borítókép: Zelenszkijnek jól jön az ukrajnai hadiállapot (Fotó: AFP)

Google News
