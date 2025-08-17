PutyinTrumpMarco Rubio

Marco Rubio: Lehet, hogy Washington nem lesz képes a háború lezárását szolgáló helyzetet teremteni

Az Egyesült Államok továbbra is azon lesz, hogy olyan forgatókönyvet teremtsen, amellyel elősegíti az ukrajnai háború végét, de előfordulhat, hogy ez nem lehetséges – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter a CBS amerikai hírtelevízió Face the Nation című műsorában vasárnap.

2025. 08. 17. 19:41
Marco Rubio Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
– Ha a háború folytatódik, akkor továbbra is ezrével fognak meghalni az emberek. […] Sajnos lehet, hogy oda fogunk jutni, de nem oda akarunk jutni – fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. Zelenszkijt több európai vezető is elkíséri.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (L) and US Secretary of State Marco Rubio chat while waiting for US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin's joint press conference after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Marco Rubio és Szergej Lavrov Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

– Ezen a találkozón olyan kérdéseket vitatnak meg, amelyek áttörést hozhatnak, amelyek előrelépést jelenthetnek

– mondta Rubio, hozzátéve, hogy a megbeszélés témái között szerepelnek az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák is.

Felhívta a figyelmet arra, hogy mindkét félnek engedményeket kell tennie, ha békemegállapodást szeretnének kötni.

Rubio hangoztatta azt is, hogy Trump és Putyin alaszkai találkozója elegendő lendületet hozott az ügyben, igazolva egy találkozót Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel. 

– Nem azt mondom, hogy a békemegállapodás küszöbén állunk, hanem azt, hogy mozgást, mégpedig elegendő mozgást láttunk, ami igazol egy következő találkozót Zelenszkijjel és az európaiakkal

– fogalmazott. Egyben elutasította azt a felvetést, hogy az európai vezetők azért kísérik el Zelenszkijt Washingtonba, hogy „védelmezzék”". 

– Nem azért jönnek ide holnap, hogy megvédjék Zelenszkijt a megfélemlítéstől. Azért jönnek ide holnap, mert együttműködünk az európaiakkal. Mi hívtuk meg őket

– mondta. Rubio a Fox News Sunday Morning Futures című műsorának nyilatkozva arról számolt be, hogy a megbeszélések leszűkültek néhány kulcsfontosságú kérdésre, ezek közé tartoznak a határok, a hosszú távú biztonsági garanciák, valamint az, hogy Kijev a jövőben milyen katonai szövetségeket köthet. 

– Nagyon sok munka maradt még

– húzta alá az amerikai külügyminiszter. 

– Lehet, hogy nem tetszik nekünk, lehet, hogy nem kellemes, lehet, hogy visszatetsző, de ahhoz, hogy a háború véget érjen, vannak dolgok, amelyeket Oroszország akar, de nem kaphat meg, és vannak dolgok, amelyeket Ukrajna akar, de nem fog megkapni

– fogalmazott Rubio. Az ABC hírtelevíziónak nyilatkozva Rubio megerősítette, hogy amennyiben a háború folytatódik, Oroszország további szankciókra számíthat, idézte az amerikai külügyminisztert az MTI.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)

