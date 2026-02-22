Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

Megszólalt a Fidesz kampányfőnöke: hétfőtől új fokozatba kapcsol a kormánypárt

Hol tartunk, mi várható – kampányfőnöki gyorselemzésben értékelte Orbán Balázs a közösségi oldalán a választási rajt első napjait. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Fidesz szervezettsége és tempója már a nyitánykor láthatóvá vált. Bejelentette, hogy február 23-án kezdődik a Fidesz országjárása.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 22. 9:34
Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a kormánypártok kampányfőnöke egy gyorselemzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben az aktuális helyzetet értékelte és a jövőbeli feladatokat vázolta fel. 

Budapest, 2026. február 5. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastjának felvételén a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kunigunda útjai székházának podcast-stúdiójában 2026. február 5-én. MTI/Balogh Zoltán
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója  Fotó: MTI/Balogh Zoltán 

– A Fidesz a „Fidesz – a biztos választás” szlogennel február 21-én elindította a választási kampányát. A 106 jelöltünk délelőtt 10 órára – elsőként – minden körzetben összegyűjtötte a szükséges számú aláírást – emlékeztetett. 

Orbán Balázs az ajánlásgyűjtés számait a kormánypártok politikai erőfölényeként értékelte. 

„A Fidesz az aláírásgyűjtés során fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt felett: a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai alapján a Fidesz 196 000, míg a Tisza Párt 110 000 aláírást adott le.”

Rámutatott, hogy a következő időszak fókusza a személyes jelenlét és a mozgósítás fenntartásán lesz.

„Folytatjuk a kapcsolatteremtést, és a választópolgárok további támogatását kérjük saját íveinken!” – írta, hozzátéve, hogy a 106 jelölt plakátját országszerte kifüggesztették. 

Orbán Balázs bejelentette, hogy jövő hét elején indul az országjárás. 

„Február 23-án, hétfőn országjárásra indul a Fidesz, mely keretében több száz eseményt fogunk megtartani. Az országjárás március 20-ig tart, be fogjuk járni egész Magyarországot!”

 Orbán Balázs felhívta a figyelmet az április 12-ei parlamenti választás tétjére is

A kampány tehát sikeresen indult – de mindannyian érezzük, hogy most a szokásosnál is nagyobb a tét. Európára a háború veszélye leselkedik. Magyarország elsődleges célja a kimaradás: ehhez erős nemzeti kormányra és széles körű háborúellenes társadalmi kiállásra van szükség

– írta. 

A politikus a nemzeti petíció fontosságára is kitért, jelezve, hogy a kitöltött íveket már 350 ezren küldték vissza, és aki még nem töltötte ki, az március 23-ig megteheti.  

Felhívta a figyelmet, a háborúellenes gyűlések sorozata jövő héten Esztergomban folytatódik, és március 15-én az állami megemlékezés előtt várhatóan az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a békéscsabai háborúellenes gyűlésen (Fotó: Magyar Nemzet/Ladóczki Balázs)


