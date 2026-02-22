Megszólalt a Fidesz kampányfőnöke: hétfőtől új fokozatba kapcsol a kormánypárt

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a kormánypártok kampányfőnöke egy gyorselemzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben az aktuális helyzetet értékelte és a jövőbeli feladatokat vázolta fel.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– A Fidesz a „Fidesz – a biztos választás” szlogennel február 21-én elindította a választási kampányát. A 106 jelöltünk délelőtt 10 órára – elsőként – minden körzetben összegyűjtötte a szükséges számú aláírást – emlékeztetett.

Orbán Balázs az ajánlásgyűjtés számait a kormánypártok politikai erőfölényeként értékelte.

„A Fidesz az aláírásgyűjtés során fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt felett: a Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai alapján a Fidesz 196 000, míg a Tisza Párt 110 000 aláírást adott le.”

Rámutatott, hogy a következő időszak fókusza a személyes jelenlét és a mozgósítás fenntartásán lesz.

„Folytatjuk a kapcsolatteremtést, és a választópolgárok további támogatását kérjük saját íveinken!” – írta, hozzátéve, hogy a 106 jelölt plakátját országszerte kifüggesztették.

Orbán Balázs bejelentette, hogy jövő hét elején indul az országjárás.

„Február 23-án, hétfőn országjárásra indul a Fidesz, mely keretében több száz eseményt fogunk megtartani. Az országjárás március 20-ig tart, be fogjuk járni egész Magyarországot!”

Orbán Balázs felhívta a figyelmet az április 12-ei parlamenti választás tétjére is

A kampány tehát sikeresen indult – de mindannyian érezzük, hogy most a szokásosnál is nagyobb a tét. Európára a háború veszélye leselkedik. Magyarország elsődleges célja a kimaradás: ehhez erős nemzeti kormányra és széles körű háborúellenes társadalmi kiállásra van szükség

– írta.

A politikus a nemzeti petíció fontosságára is kitért, jelezve, hogy a kitöltött íveket már 350 ezren küldték vissza, és aki még nem töltötte ki, az március 23-ig megteheti.

Felhívta a figyelmet, a háborúellenes gyűlések sorozata jövő héten Esztergomban folytatódik, és március 15-én az állami megemlékezés előtt várhatóan az eddigi legnagyobb Békemenetre kerül sor.