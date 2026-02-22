Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

ukrajnakoskovics zoltánorbán viktor

Ukrajna: határ menti provokáció is történhet + videó

Volodimir Zelenszkij nagyon rossz mentális állapotban van.

Munkatársunktól
2026. 02. 22. 10:13
Fotó: Felix Hörhager Forrás: MTI/AP/DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nekünk arra is fel kell készülni, hogy akár határ menti provokáció is megtörténhet – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. Kifejtette: a pillanatnyi európai uniós tervek egy 800 ezer fős ukrán hadseregről szólnak, amit majd az EU fegyverez fel és fizet, nyugati zsolddal, mert Zelenszkij ukrán elnök ezt is követeli. De mi történik akkor, ha két hónapig késik a fizetés? Egy-egy ilyen szélsőjobboldali csapat hadurak vezetésével leszakad, és úgy gondolja, hogy majd erővel veszi el, ami jár neki, mert eddig azt hallotta, hogy a magyarok miatt nem győzhetnek – vázolt fel egy esetleges provokációig vezető utat Horváth József. 

Volodimir Zelenszkij legutóbbi posztjai az X platformon (amelyek a genfi tárgyalások után születettek) azt mutatják, hogy egy megroppant mentális állapotú ukrán vezetővel van dolgunk – vázolta fel Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Ami még veszélyesebbé teszi. 

Azért van rajta nagyon komoly nyomás, mert augusztus óta tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy véget érjen a háború, és ezeket a lépéseket meg kell tennie. El kell hagynia a Donbászt, legalizálnia kell a kisebbségi nyelvhasználatot, és legalizálnia kell azt az ukrán ortodox egyházat, ami moszkvai patriarchátus alá tartozik. Nem akarja őket meglépni, de nincs más választása – hangsúlyozta Koskovics Zoltán. 

Az Egyesült Államokra számíthatunk, de Donald Trump nyilvánvalóvá tette, hogy Magyarország számára a pénzügyi védőpajzs és az orosz kőolajra és földgázra kivetett szankciók alóli mentesség csak addig él, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök – mondta Horváth József. 

A választóknak ezt is számításba kell venniük. A rezsicsökkentésen, az üzemanyagárakon át a munkahelyekre vonatkozóan. Ha a következő négy évben biztonságban szeretnénk tudni magunkat, akkor az amerikaiak garanciája akkor él, akkor tudjuk ezt használni, ha a magyar miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják – mutatott rá a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. 

A magyar választásokba való beavatkozási kísérletekkel kapcsolatban Koskovics Zoltán kifejtette: az már a B terv, hogy egy válsághelyzetet alakítsanak ki hazánkban a választások előtt, aminek hatására a szavazók majd Magyar Péterre és a Tiszára voksolnak. Most ez folyik éppen. Ha a magyar kormány és a magyar választók ennek ellenére helyes döntést hoznak, úgy döntenek, hogy távol tartják Magyarországot a háborútól, és nem akarják, hogy Ukrajna már jövőre EU-tag legyen, mert az szétverne bennünket anyagilag és importálná a háborút az Európai Unióba, akkor jön a C terv. Ezzel kapcsolatban építik fel ezt a tartalék narratívát a választási csalásról – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. 

 

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu