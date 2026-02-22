Ukrajna: határ menti provokáció is történhet + videó

Nekünk arra is fel kell készülni, hogy akár határ menti provokáció is megtörténhet – mondta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. Kifejtette: a pillanatnyi európai uniós tervek egy 800 ezer fős ukrán hadseregről szólnak, amit majd az EU fegyverez fel és fizet, nyugati zsolddal, mert Zelenszkij ukrán elnök ezt is követeli. De mi történik akkor, ha két hónapig késik a fizetés? Egy-egy ilyen szélsőjobboldali csapat hadurak vezetésével leszakad, és úgy gondolja, hogy majd erővel veszi el, ami jár neki, mert eddig azt hallotta, hogy a magyarok miatt nem győzhetnek – vázolt fel egy esetleges provokációig vezető utat Horváth József.

Volodimir Zelenszkij legutóbbi posztjai az X platformon (amelyek a genfi tárgyalások után születettek) azt mutatják, hogy egy megroppant mentális állapotú ukrán vezetővel van dolgunk – vázolta fel Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Ami még veszélyesebbé teszi.

Azért van rajta nagyon komoly nyomás, mert augusztus óta tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy véget érjen a háború, és ezeket a lépéseket meg kell tennie. El kell hagynia a Donbászt, legalizálnia kell a kisebbségi nyelvhasználatot, és legalizálnia kell azt az ukrán ortodox egyházat, ami moszkvai patriarchátus alá tartozik. Nem akarja őket meglépni, de nincs más választása – hangsúlyozta Koskovics Zoltán.

Az Egyesült Államokra számíthatunk, de Donald Trump nyilvánvalóvá tette, hogy Magyarország számára a pénzügyi védőpajzs és az orosz kőolajra és földgázra kivetett szankciók alóli mentesség csak addig él, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök – mondta Horváth József.

A választóknak ezt is számításba kell venniük. A rezsicsökkentésen, az üzemanyagárakon át a munkahelyekre vonatkozóan. Ha a következő négy évben biztonságban szeretnénk tudni magunkat, akkor az amerikaiak garanciája akkor él, akkor tudjuk ezt használni, ha a magyar miniszterelnököt Orbán Viktornak hívják – mutatott rá a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

A magyar választásokba való beavatkozási kísérletekkel kapcsolatban Koskovics Zoltán kifejtette: az már a B terv, hogy egy válsághelyzetet alakítsanak ki hazánkban a választások előtt, aminek hatására a szavazók majd Magyar Péterre és a Tiszára voksolnak. Most ez folyik éppen. Ha a magyar kormány és a magyar választók ennek ellenére helyes döntést hoznak, úgy döntenek, hogy távol tartják Magyarországot a háborútól, és nem akarják, hogy Ukrajna már jövőre EU-tag legyen, mert az szétverne bennünket anyagilag és importálná a háborút az Európai Unióba, akkor jön a C terv. Ezzel kapcsolatban építik fel ezt a tartalék narratívát a választási csalásról – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.