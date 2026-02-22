Rendkívüli

Orbán Viktor berendelte két kulcsminiszterét vasárnap

kávéidőjárástermelés

Idén végre kegyes lehet az időjárás a kávé kedvelőihez

Vége a szűk esztendőknek a kávépiacon, amikor is világszerte csapások sújtották a kávétermelőket, ami az árakat is felhajtotta. Végre kedvező irányba változhat az időjárás, ez pedig az árakat is mérsékli.

Magyar Nemzet
2026. 02. 22. 9:41
A kotyogós kávéfőző a reggeli rituálé elengedhetetlen eszköze, de a kávé íze és a készülék élettartama nagymértékben a tisztaságán múlik Fotó: Kristina Sorokina Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt években számos csapás sújtotta a kávé piacát, a termelőknek több szélsőséges időjárási jelenséggel is meg kellett küzdenie szerte a világon, miközben a 2021-ben elfagyott cserjék pótlása is éveket vett igénybe − írta a Világgazdaság. A reggeli ital elkészítéséhez szükséges növény ugyanis csak évekkel később fordul termőre, így a kínálat is évekre kiesett a világpiacról.

kávé,
Két kávéfajta esetében is jelentősen nőhet idén a termés, és ez végre az árakat is mérsékli
Fotó: Pexels

Ennek megfelelően a kávé ára Magyarországon is elszabadult, ami nem is különösebben meglepő, miután világpiaci árak is rekordokat döntöttek 2024 végétől és 2025-ben is emelkedettek voltak. A kávétermelőket sújtó megpróbáltatások ráadásul párhuzamosan támadtak olyan, egymástól távoli termőterületeken, mint a főként Arabica fajtát termelő Brazíliában vagy a Robusta fajtát termelő Vietnámban.

Az idei brazil termés azonban az előrejelzések szerint már ismét jó lehet, sőt a brazil kávéügynökség, a Conab szerint az idei termék akár rekordmértékű, 66,2 millió zsáknyi is lehet – jelenti a Perfect Daily Grind kávéipari oldal. 

A két ismert kávéfajta esetében várhatunk ugrásszerű termésnövekedést: 

Az Arabica termés 23,2 százalékkal haladhatja meg a tavalyit, és a 44,1 millió zsákot is elérheti Brazíliában.

 A brazil Robusta termés pedig 6,3 százalékos növekedés után 22,1 százalék lehet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Csíkszívó Péter kalandjai – Első nap

Bayer Zsolt avatarja

A Nemzeti Választási Iroda hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.