Idén végre kegyes lehet az időjárás a kávé kedvelőihez

Az elmúlt években számos csapás sújtotta a kávé piacát, a termelőknek több szélsőséges időjárási jelenséggel is meg kellett küzdenie szerte a világon, miközben a 2021-ben elfagyott cserjék pótlása is éveket vett igénybe − írta a Világgazdaság. A reggeli ital elkészítéséhez szükséges növény ugyanis csak évekkel később fordul termőre, így a kínálat is évekre kiesett a világpiacról.

Két kávéfajta esetében is jelentősen nőhet idén a termés, és ez végre az árakat is mérsékli

Fotó: Pexels

Ennek megfelelően a kávé ára Magyarországon is elszabadult, ami nem is különösebben meglepő, miután világpiaci árak is rekordokat döntöttek 2024 végétől és 2025-ben is emelkedettek voltak. A kávétermelőket sújtó megpróbáltatások ráadásul párhuzamosan támadtak olyan, egymástól távoli termőterületeken, mint a főként Arabica fajtát termelő Brazíliában vagy a Robusta fajtát termelő Vietnámban.

Az idei brazil termés azonban az előrejelzések szerint már ismét jó lehet, sőt a brazil kávéügynökség, a Conab szerint az idei termék akár rekordmértékű, 66,2 millió zsáknyi is lehet – jelenti a Perfect Daily Grind kávéipari oldal.

A két ismert kávéfajta esetében várhatunk ugrásszerű termésnövekedést:

Az Arabica termés 23,2 százalékkal haladhatja meg a tavalyit, és a 44,1 millió zsákot is elérheti Brazíliában.

A brazil Robusta termés pedig 6,3 százalékos növekedés után 22,1 százalék lehet.