Visszavágás Győrből: Hazudozónak nevezte Golovint a sztárjátékos Fodor Csenge miatt

A Fodor Csenge válogatottsága körüli huzavona nem most kezdődött, még csak nem is tavaly a világbajnokságon, már sokkal hamarabb. A részletek ismertetése nélkül e helyütt a legújabb fejleményre összpontosítunk. Csütörtöki hír szerint a Győri Audi ETO KC balszélsője a márciusi összetartáson, az Eurokupa-mérkőzéseken nem szerepel majd a magyar női kézilabda-válogatottban. Golovin Vlagyimir azt a tájékoztatást adta, hogy beszélt a játékossal, aki nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat, és pedig azért, mert kimaradt a vb-csapatból (amiben eredetileg benne volt, csak sérülés miatt került ki). Az ügyről elmondta már a véleményét a korábbi szövetségi kapitány és győri edző Danyi Gábor, aki szerint Fodor Csenge szereptévesztésben van, s legújabb fejleményként a győriek brazil válogatott játékosa, Bruna de Paula is közkinccsé tette a gondolatait a történtekről.

Bruna de Paula nem csak győri csapattársként áll ki Fodor Csenge mellett. Golovin Vlagyimirt, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányát hazudozónak nevezte Fotó: Flajsz Péter

Bruna de Paula miért avatkozik bele Fodor Csenge ügyébe?

Először is, azt érdemes tisztázni, Bruna de Paula ugyan miért gondolja, hogy neki is véleményt kell alkotnia. Nos, a villámgyors brazil balátlövő a világ egyik legjobb játékosa, a Győr vezéregyénisége. Ám nyilvánvalóan nem csupán csapattársként, szolidaritásból áll ki Fodor Csenge mellett. Hogy mi másért, az magánügy, noha már régóta nem titok, de ezt nem kívánjuk feszegetni.

Bruna de Paula az Instagram-sztoriban fogalmazta meg a gondolatait – a szöveg hátterében Fodor Csenge látható győri mezben –, méghozzá meglehetősen sarkosan fogalmazva. A brazil játékos Fodor Csengének ír nyílt üzenetet, Golovin Vlagyimirt ugyan nem nevezi néven, de „egy ilyen embert”emlegetve egyértelmű, hogy a szövetségi kapitányt illeti, nemes egyszerűséggel hazudozónak bélyegezve őt.

Mindig melletted állok! Ismerem a tartásodat és a jellemedet. Egy ilyen ember még az 1%-át sem érdemli annak, aki te vagy. Egy ilyen embernek nincsenek veled közös értékei. Főleg egy ekkora hazudozónak, mint ő. Nagyon sajnálom, hogy le kell mondanod egy álomról, arról, hogy a hazádat képviseld – egy ilyen ember miatt. #büszkevagyokrád

Magyar helyett brazil kézilabda-válogatott?

Többekben felmerült a gyanú, Fodor Csenge talán azért mondta le ismételten a magyar válogatottságot, mert Bruna de Paula csapattársaként talán a brazil válogatottban szeretne szerepelni. Ennek gyakorlati akadálya már azért sincs, mert Fodor Csenge legutóbb lassan immár négy éve, 2022 márciusában játszott a magyar női kézilabda-válogatottban.