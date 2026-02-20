Fodor Csengenői kézilabda válogatottgolovin vlagyimirdanyi gábor

Valaki hazudik – Danyi Gábor éles kritikája Fodor Csenge és Golovin Vlagyimir ügyében

Nagy hullámokat vert, hogy Fodor Csenge nem fogadta el Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány meghívóját a női kézilabda-válogatottba. A Győr kiváló formának örvendő játékosa a kapitány szerint nem érzi a bizalmat, amit ő maga nem ért. Éles kritikát fogalmazott meg az ügyben Danyi Gábor – a győriekkel BL-győztes edző, korábbi szövetségi kapitány szerint valaki nem mond igazat, és egyértelműen Golovin Vlagyimir mellett állt ki korábbi játékosával, Fodor Csengével szemben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 7:31
Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány védelmére kelt Danyi Gábor a Fodor Csenge-ügyben Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A női kézilabda-válogatott márciusban az EHF Eurokupában készül az év végi Európa-bajnokságra. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csütörtökön keretet hirdetett, a balszélsők között pedig ezúttal sem szerepelt Fodor Csenge neve, noha a Győr kiválóságát épp a napokban jelölte az év csapatába a nemzetközi szaklap, Handball Planet. Most a 40x20 podcastben Danyi Gábor éles kritikát fogalmazott meg az ügyben.

A győri Fodor Csenge nem fogadta el Golovin Vlagyimir meghívóját a válogatottba, Danyi Gábor állást foglalt az ügyben
A győri Fodor Csenge nem fogadta el Golovin Vlagyimir meghívóját a válogatottba, Danyi Gábor állást foglalt az ügyben Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Mint ismert, Fodor Csenge kihagyta a tavaly év végi világbajnokságot is, amelyen hetedik lett Golovin Vlagyimir csapata. Ez már akkor vitákat szült, de a szövetségi kapitány most felidézte, hogy a Győr szélsője sérült volt, az orvosi vélemények alapján csak december 10-től végezhetett volna komoly munkát, addigra lényegében véget is ért a válogatott szereplése a tornán. Most azonban Golovin újra hívta volna Fodor Csengét, ő azonban nemet mondott.

– Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re – magyarázta Golovin Vlagyimir, aki saját bevallása szerint nem tud mit kezdeni a helyzettel.

Danyi Gábor a Fodor Csenge-ügyről: nem Golovin van szereptévesztésben

Megszólalt az ügyben a Győr csapatát 2018 és 2021 között vezetőedzőként irányító, 2019-ben Bajnokok Ligája-győztes Danyi Gábor, aki korábban a női válogatott szövetségi kapitánya is volt. Danyi egyértelműen korábbi játékosával, Fodor Csengével szemben, egyúttal Golovin Vlagyimir védelmében foglalt állást.

– Nehéz téma, azt gondolom, hogy valaki nem mond igazat – kezdte Danyi Gábor. – Nyilván minden részletet kellene tudnunk, de az biztos, hogy nagyon furcsa ügy. Csenge ősszel nagyon jól játszott, és én úgy tudom, a szövetségi kapitány személyesen beszélt vele a világbajnokság előtt. Teljesen transzparens volt a szövetségi kapitány az ügyben.

Danyi szerint ha volt is félreértés a vb előtt, azt már elvileg rendezték, megbeszélték a felek. Ezek után szerinte érthetetlen, ami most történik.

– Alapvetés, hogy egy játékosnak megtiszteltetés, ha meghívót kap a válogatottba – jelentette ki Danyi Gábor. – Ha egy szövetségi kapitány meghív valakit, az már egy bizalom. Most megint szerette volna meghívni. Hányszor kell még a bizalom jelét mutatni? Én azt gondolom, hogy itt szereptévesztés van, és nem a szövetségi kapitány részéről.

