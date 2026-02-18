Rendkívüli

kézilabdaGyőri-Lukács ViktóriaBajnokok LigájaGyőri Audi ETO KCFodor Csenge

A Győr két magyar játékosát is jelölte az év csapatába a nemzetközi szakportál

A BL-győztes Győr két magyar játékosa, Fodor Csenge és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória is jelölt a saját posztján az év csapatába a Handball Planet kézilabdás szakportálnál. Több más győri játékos mellett a Ferencváros holland klasszisa, Angela Malestein és a német Emily Vogel is felkerült a jelöltek listájára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 13:03
A BL-győztes Győr csapatából Győri-Lukács Viktória is jelöltek között szerepel az év csapatában Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP
A balszélsők között Fodor mellett a holland Bo van Wetering is szerepel a magyar bajnok keretéből. A balátlövőknél az ugyancsak győri francia Estelle Nze Minko és a Ferencváros német játékosa, Emily Vogel is ott van a négy jelölt között a BL-győztes Győr játékosain kívűl.

Fodor Csenge is szerepel az év csapata jelöltjei között, a BL-győztes Győr szélsője kiváló formában van.
Fodor Csenge is szerepel az év csapata jelöltjei között, a BL-győztes Győr szélsője kiváló formában van. Fotó: NurPhoto

A BL-győztes Győr kapusa is a jelöltek között van

Az irányítók kvartettjének felét az ETO adja a dán Helena Elver és a brazil Bruna de Paula révén, a jobbátlövők között holland csapattársuk, Dione Housheer az egyik jelölt.

A jobbszélsők esetében két győri, Győri-Lukács Viktória és a norvég Emilie Hovden, illetve a Ferencváros holland kiválósága, Angela Malestein található a négy jelölt között.

A legjobb beálló elismeréséért a kisalföldiek norvég játékosa, Kari Brattset Dale száll harcba a szakportálnál, a kapusoknál a Győr francia hálóőrének, Hatadou Sakónak van esélye arra, hogy 2025 legjobbjának szavazzák meg. 

A védőjátékosok között a jelöltek felét szintén a BL-címvédő adja, Brattset és a holland Kelly Dulfer személyében. A posztonkénti négy nevet a Handball-planet.com által felkért szakértői csoport állította össze, a szurkolók március 5-ig szavazhatnak, a voksok által kapott pontszámok hozzáadódnak a zsűriéhez.

 

