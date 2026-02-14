A szégyenteljes vereséget megúszta, de erre így sem lehet büszke a Győr

A Győri Audi ETO KC már korábban biztosította a helyét a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, így a Team Esbjerg elleni mérkőzésnek már nem a továbbjutás, hanem a rangadó presztízse volt a tétje, és az, mit tud kezdeni Európa egyik legmasszívabb védelmével az egyik legerősebb támadósora.

A Győr elszenvedte második vereségét a Bajnokok Ligája mostani idényében Fotó: EHF/X

Védekezés terén a magyar csapatnak sem kell szégyenkeznie, a szombati összecsapást megelőzően a Győr rendelkezett a BL legjobb védelmével, amely meccsenként 25,26 gólt kapott átlagosan. Nos, ezt kis híján egy félidő alatt összeszedte a címvédő...

Az első nyolc perc még szorosan alakult, utána viszont a két exgyőrivel, Line Haugsteddel és Nora Mörkkel felálló dánok alaposan elhúztak, és az első félidő végére sikerült egy tizenegy gólos előnyt összeszedni (21-10). Enyhítő körülmény, hogy a vendégek keretéből Linn Blohm, Kari Brattset, Anna Lagerquist, Veronica Kristiansen, Győri-Lukács Viktória, Helena Elver, Sandra Toft és Estelle Nze-Minko is hiányzott, ezért csupán tíz mezőnyjátékost és két kapust tudtak benevezni, de az ekkora különbségre ez sem jelentett megfelelő indokot.

A Győr csak a tisztes vereségre volt jó

A közel kétszer annyi lövést rontó Győr a második félidőben egy 5-1-es sorozattal elkezdett visszakapaszkodni, ám amikor 30-20-ra alakította az állást a hazai csapat, Per Johansson kikérte harmadik idejét is. Csakhamar felrémlett annak a veszélye, hogy az ETO története lesúlyosabb BL-vereségével távozik Dániából – 25 évvel ezelőtt 39-28-ra kapott ki az ukrán Szpartak Kijev otthonában, 2006-ban pedig az Aalborgtól 38-29-re –, de egy 5-0-s sorozattal némileg sikerült felzárkóznia és végül csak ötgólos vereséget szenvedett.

Bruna de Paula hét, Dione Housheer hat góllal, Hatadou Sako öt, Szemerey Zsófi hét védéssel zárt. A túloldalon a mezőny legjobbjának megválasztott Nora Mörk 13, Henny Reistad kilenc találattal, a nyártól a Ferencvárost erősítő Anna Kristensen 16 védéssel vette ki részét a sikerből.

A két csapat 12. egymás elleni mérkőzésén 11 győri sikert követően először nyert az Esbjerg. A 11 győzelemmel és két vereséggel álló ETO jövő vasárnap hazai pályán Szikora Melinda csapata, a Borussia Dortmund ellen zárja a BL csoportkörét, és amennyiben nyer, biztosan csoportelső lesz.