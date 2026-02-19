Nemet mondott Golovinnak a Győr játékosa, nélküle folytatja a magyar válogatott

Októberben Nagykanizsán Törökország, majd Prágában Csehország ellen is nagy különbségű győzelmet aratott a magyar női kézilabda-válogatott az Eurokupa (EHF EURO Cup) csoportkörében. Márciusban az eddig szintén százszázalékos Dánia elleni mérkőzésekkel folytatódik a legutóbbi Eb dobogósait és a 2026-os kontinenstorna társházigazdáit foglalkoztató viadal: 5-én Tatabányán, majd három nappal később Svendborgban lépnek pályára Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány játékosai. Csütörtökön nyilvánosságra került a magyar keret, ebben a sérült Márton Gréta mellett a válogatottságot egy éve lemondó Fodor Csenge sem szerepel.

A 26 éves Fodor Csenge a Győr csapatában szerepel, a magyar női kézilabda-válogatott keretében nem – pedig Golovin Vlagyimir szívesen látta volna (Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim)

Golovin Vlagyimir megindokolta Fodor Csenge kihagyását

– A keret kijelölésén nem kellett sokat gondolkodnom, kísérletezgetni sem nagyon akarunk. Kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan. Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget.

Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni

– mondta a győri játékos kapcsán a tavaly vb-7. magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki tavaly egy másik balszélsővel, Szöllősi-Schatzl Nadine-nal is vitába keveredett.

Golovin azt is kiemelte, hogy az Európa-bajnokságon szerzett bronzérem miatt az idei Eb-re, a rendező szerepkör miatt pedig a jövő évi világbajnokságra sem kell selejteznie a csapatának, de tétmérkőzések híján is igyekeznek bizonyítani a szurkolóknak, különösen a dánokkal szembeni rangadókon.

A skandinávok elleni két mérkőzés után április 8-án Törökországban, majd április 11-én Érden Csehország ellen zárul az Eurokupa csoportköre a magyar válogatottnak – a kvartett első két helyezettje továbbjut a szeptemberi négyes döntőbe.