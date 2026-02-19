Nemet mondott Golovinnak a Győr játékosa, nélküle folytatja a magyar válogatott

Rendkívüli

Márciusban a női kézilabda Eurokupa (EHF EURO Cup) sorozat keretei között készül az év végi Európa-bajnokságra a magyar válogatott. Golovin Vlagyimir csütörtökön keretet hirdetett, a balszélsők között pedig ezúttal sem szerepel Fodor Csenge neve – a Győr női kézilabdázójával kapcsolatban külön beszélt a szövetségi kapitány.

2026. 02. 19. 12:34
Fodor Csenge, kézilabda, magyar válogatott
Fodor Csenge ezúttal sincsen a magyar női kézilabda-válogatott keretében Forrás: Nemzeti Sport
Októberben Nagykanizsán Törökország, majd Prágában Csehország ellen is nagy különbségű győzelmet aratott a magyar női kézilabda-válogatott az Eurokupa (EHF EURO Cup) csoportkörében. Márciusban az eddig szintén százszázalékos Dánia elleni mérkőzésekkel folytatódik a legutóbbi Eb dobogósait és a 2026-os kontinenstorna társházigazdáit foglalkoztató viadal: 5-én Tatabányán, majd három nappal később Svendborgban lépnek pályára Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány játékosai. Csütörtökön nyilvánosságra került a magyar keret, ebben a sérült Márton Gréta mellett a válogatottságot egy éve lemondó Fodor Csenge sem szerepel. 

Fodor Csenge a Győr csapatában szerepel, a magyar női kézilabda-válogatott keretében nem – pedig Golovin Vlagyimir szívesen látta volna
A 26 éves Fodor Csenge a Győr csapatában szerepel, a magyar női kézilabda-válogatott keretében nem – pedig Golovin Vlagyimir szívesen látta volna (Fotó: NurPhoto/Alex Nicodim)

Golovin Vlagyimir megindokolta Fodor Csenge kihagyását

– A keret kijelölésén nem kellett sokat gondolkodnom, kísérletezgetni sem nagyon akarunk. Kényszermegoldások, sérülések befolyásolták a döntéseimet, de nem drasztikusan. Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat. Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. 

Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni

mondta a győri játékos kapcsán a tavaly vb-7. magyar válogatott szövetségi kapitánya, aki tavaly egy másik balszélsővel, Szöllősi-Schatzl Nadine-nal is vitába keveredett.

Golovin azt is kiemelte, hogy az Európa-bajnokságon szerzett bronzérem miatt az idei Eb-re, a rendező szerepkör miatt pedig a jövő évi világbajnokságra sem kell selejteznie a csapatának, de tétmérkőzések híján is igyekeznek bizonyítani a szurkolóknak, különösen a dánokkal szembeni rangadókon.

A skandinávok elleni két mérkőzés után április 8-án Törökországban, majd április 11-én Érden Csehország ellen zárul az Eurokupa csoportköre a magyar válogatottnak – a kvartett első két helyezettje továbbjut a szeptemberi négyes döntőbe.

A magyar női kézilabda-válogatott márciusi Eurokupa-kerete:

  • Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Győri Audi ETO KC), Bukovszky Anna (Mol Esztergom)
  • Jobbszélsők: Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Kovács Anett (Mol Esztergom)
  • Jobbátlövők: Albek Anna (Metz Handball, francia), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare, román)
  • Irányítók: Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Vámos Petra (Metz Handball, francia)
  • Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szmolek Apollónia (Mol Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER)
  • Balátlövők: Csíkos Luca (Vác), Faragó Lea (Mol Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC, német)
  • Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC-Rail Cargo Hungaria), Petrus Mirtill (DVSC SCHAEFFLER)

 

 

