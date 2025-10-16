Súlyos sérülés történt a magyar női kézilabda-válogatott mérkőzésén

A kézilabda-válogatott 13 találattal nyert a törökök ellen, de sok gólt kapott

A nagykanizsai mérkőzésen a magyar válogatott Klujber Katrin hétméteresével szerezte meg a vezetést, majd 4-2-re elhúzott, amikor sajnos súlyos sérülés történt. A törökök balátlövője, Edanur Cetin esett össze a fájdalomtól egy rossz lépés után. Ölben kellett levinni a pályáról, a mentősök vették kezelésbe, és vitték el a csarnokból. S bár a törökök 9-8-nál, 10-9-nél és 11-10-nél is felzárkóztak egy gólra, egyenlíteni nem tudtak. 13-10 után pedig erre egyre kevesebb lett az esélyük. A félidőben 19-15 állt az eredményjelzőn, és a tizenöt bekapott gól nem mutatott jól. Fordulás után a Golovin-csapat 23-17-re, majd 25-18-ra lépett meg, és az ellenfél láthatóan kezdett fáradni. Együttesünk végül 43-30-ra győzött, de a világbajnokságig még van mit javítani a játékon, a védekezésen mindenképpen. A legjobb magyar játékosnak járó különdíjat Simon Petra kapta.