Súlyos sérülés történt a magyar női kézilabda-válogatott mérkőzésén

Az Eb-bronzérmes magyar válogatottnak – valamint a rendező öt ország válogatottjának és a 2024-es Eb döntőseinek, Norvégiának és Dániának – nem kell kvalifikációs mérkőzéseket játszania a 2026-os cseh–lengyel-román–szlovák–török közös rendezésű kontinensviadalra. A nyolc együttest két négyes csoportba osztotta be az Európai Kézilabda-szövetség, és az együttesek az Európa-bajnoki selejtezők időpontjában az Eurokupában játszik, hogy ne maradjanak mérkőzés nélkül. A csoportküzdelmek után a két csoport első két-két helyezettje 2026 őszén a négyes döntőben találkozik. A mieink a törökök mellett az Eb-ezüstérmes dánokkal, valamint a csehekkel kerültek egy csoportba.
Golovin Vlagyimir együttese a törökök ellen csütörtökig három mérkőzést vívott, és mindhármat megnyerte. Legutóbb a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon rögtön a nyitónapon találkozott a török válogatottal, és Debrecenben a szünetbeli ötgólos előnyét követően végül hat góllal győzött, 30-24-re. A török együttes 2024 előtt sem Eb-n, sem vb-n nem szerepelt, a tavalyi tornán pedig végül a 20. helyen zárt. Az év végi világbajnokságra nem jutott ki, a mieink viszont arra készülnek.