Európai Kézilabda-szövetségNagykanizsagolovin vlagyimirmagyartörök

Súlyos sérülés történt a magyar női kézilabda-válogatott mérkőzésén

Női kézilabda-válogatottunk az Eurokupa csoportkörében, a 2. csoport első fordulójában csütörtökön Nagykanizsán 43-30-ra nyert a törökök ellen. Az év végi világbajnokságra készülő együttesünk vasárnap idegenben a csehekkel találkozik.

2025. 10. 16. 20:42
Klujber Katalin és a török Nurceren Akgün Göktepea a nagykanizsai találkozón Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Eb-bronzérmes magyar válogatottnak – valamint a rendező öt ország válogatottjának és a 2024-es Eb döntőseinek, Norvégiának és Dániának – nem kell kvalifikációs mérkőzéseket játszania a 2026-os cseh–lengyel-román–szlovák–török közös rendezésű kontinensviadalra. A nyolc együttest két négyes csoportba osztotta be az Európai Kézilabda-szövetség, és az együttesek az Európa-bajnoki selejtezők időpontjában az Eurokupában játszik, hogy ne maradjanak mérkőzés nélkül. A csoportküzdelmek után a két csoport első két-két helyezettje 2026 őszén a négyes döntőben találkozik. A mieink a törökök mellett az Eb-ezüstérmes dánokkal, valamint a csehekkel kerültek egy csoportba.

Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI )

Golovin Vlagyimir együttese a törökök ellen csütörtökig három mérkőzést vívott, és mindhármat megnyerte. Legutóbb a tavalyi, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon rögtön a nyitónapon találkozott a török válogatottal, és Debrecenben a szünetbeli ötgólos előnyét követően végül hat góllal győzött, 30-24-re. A török együttes 2024 előtt sem Eb-n, sem vb-n nem szerepelt, a tavalyi tornán pedig végül a 20. helyen zárt. Az év végi világbajnokságra nem jutott ki, a mieink viszont arra készülnek.

A kézilabda-válogatott 13 találattal nyert a törökök ellen, de sok gólt kapott

A nagykanizsai mérkőzésen a magyar válogatott Klujber Katrin hétméteresével szerezte meg a vezetést, majd 4-2-re elhúzott, amikor sajnos súlyos sérülés történt. A törökök balátlövője, Edanur Cetin esett össze a fájdalomtól egy rossz lépés után. Ölben kellett levinni a pályáról, a mentősök vették kezelésbe, és vitték el a csarnokból. S bár a törökök 9-8-nál, 10-9-nél és 11-10-nél is felzárkóztak egy gólra, egyenlíteni nem tudtak. 13-10 után pedig erre egyre kevesebb lett az esélyük. A félidőben 19-15 állt az eredményjelzőn, és a tizenöt bekapott gól nem mutatott jól. Fordulás után a Golovin-csapat 23-17-re, majd 25-18-ra lépett meg, és az ellenfél láthatóan kezdett fáradni. Együttesünk végül 43-30-ra győzött, de a világbajnokságig még van mit javítani a játékon, a védekezésen mindenképpen. A legjobb magyar játékosnak járó különdíjat Simon Petra kapta.

A magyar gólszerzők: Simon 6, Faragó Lea 5, Márton, Klujber, Tóvizi, Albek, Hársfalvi 4-4, Grosch, Kovács 3-3, Vámos, Kuczora 2-2, Bordás, Szmolek 1-1.

A világbajnokságra készülő magyar együttes vasárnap idegenben a csehekkel találkozik.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu