Tóth Balázst kihagyták a Blackburn Rovers játékából, hiába van a fókuszban + videó

A Blackburn Rovers is örül Tóth Balázs elismerésének

Ha némi „késéssel” is, Tóth Balázs klubja, a Blackburn Rovers is megemlékezett kapusa teljesítményéről. S honfitársunkra szombaton is nehéz feladat vár, a Blackburn a listavezető Coventry gárdáját fogadja. A 24 csapatos tabellán Tóthék csak a 21. helyen állnak, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva nyolc meccsen hét pontot gyűjtöttek (2 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség). A bekapott 11 gól nem is lenne vészes, hiszen tíz együttes többet kapott, kettő pedig ugyanennyit, szóval, az alapembernek számító Tóth Balázst nem lehet hibáztatni. A szerzett hét gól viszont a második legkevesebb, a támadók eddig felettébb haloványak.

Valérien Ismaël vezetőedző azonban nem látja tragikusan a helyzetet.

– A Coventry erősen kezdte a szezont, ami azzal is magyarázható, hogy a csapata már két éve együtt van, a stabilitás nagy előny. Kemény idegenbeli meccs vár ránk, ez kétségtelen, de bármi lehetséges. Ha bátran játszunk, bármelyik csapatnak problémákat okozhatunk. Hinnünk kell magunkban, és magas szinten kell tartanunk a koncentrációnkat – mondta a francia tréner.

A Halloween megihlette a csapatot

A csapatnál remek a hangulat, amit az is mutatat, hogy már Halloweenre hangolva három játékosnak a fejére töklámpást húztak, a szurkolóknak pedig ki kell találniuk, hogy kikről van szó. A klub X-oldalán a hozzászólásokat olvasva ez nem is könnyű feladat! Az persze a mezek alapján látható, hogy három mezőnyátékosról van szó. Az hatalmas csavar lenne, ha Tóth Balázs más mezébe bújt volna, de a 189 centis magasságát nehezen tudta volna eltitkolni, így ebből a játékból, gyanítjuk, kihagyták.