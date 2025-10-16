Tóth Balázst kihagyták a Blackburn Rovers játékából, hiába van a fókuszban + videó

Válogatottunk az európai vb-selejtezők F csoportjában Lisszabonban 2-2-t játszott Portugália ellen, a nemzeti csapatban mindössze negyedik alkalommal helyet kapó Tóth Balázs pedig olyan kiválóan teljesített, hogy a Sofascore statisztikai oldalán 8,4-es osztályzatot kapott. Miként megírtuk, ezzel ő lett az európai vb-selejtezők 8. fordulójának legjobb kapusa. A Sofascore-nál a duplázó Cristiano Ronaldo 8,6-os, a 91. percben pontot mentő Szoboszlai Dominik 8,4-es osztályzatot kapott – ők viszont nem kerültek be a forduló válogatottjába.
A 28 éves Tóth Balázs a lefújás után arról beszélt, gyerekkori álmait éli ezekben a hetekben. Ehhez – valamint a Sofascore elismeréséhez – még hozzávehetjük, hogy egy másik statisztikai portál, a Whoscored a teljes mezőnyt tekintve is őt látta a legjobbnak (8,1), itt Ronaldo (8,02) és Szoboszlai Dominik (7,82) is alacsonyabb osztályzatot kapott.