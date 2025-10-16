Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Tóth Balázst kihagyták a Blackburn Rovers játékából, hiába van a fókuszban + videó

Az angol labdarúgás második vonalában, a Championship 10. fordulójában a Blackburn Rovers szombaton a listavezető Coventry gárdáját fogadja. A házigazda kapusa, Tóth Balázs, aki kedden parádézott a magyar válogatottban Portugália ellen, újra nehéz feladat előtt áll.

2025. 10. 16. 17:51
Tóth Balázs a fókuszba került
Forrás: NurPhoto
Válogatottunk az európai vb-selejtezők F csoportjában Lisszabonban 2-2-t játszott Portugália ellen, a nemzeti csapatban mindössze negyedik alkalommal helyet kapó Tóth Balázs pedig olyan kiválóan teljesített, hogy a Sofascore statisztikai oldalán 8,4-es osztályzatot kapott. Miként megírtuk, ezzel ő lett az európai vb-selejtezők 8. fordulójának legjobb kapusa. A Sofascore-nál a duplázó Cristiano Ronaldo 8,6-os, a 91. percben pontot mentő Szoboszlai Dominik 8,4-es osztályzatot kapott – ők viszont nem kerültek be a forduló válogatottjába.

A magyar válogatott és a Blacburn Rovers kapusa, Tóth Balázs a hét csapatában
Forrás: Sofascore

A 28 éves Tóth Balázs a lefújás után arról beszélt, gyerekkori álmait éli ezekben a hetekben. Ehhez – valamint a Sofascore elismeréséhez – még hozzávehetjük, hogy egy másik statisztikai portál, a Whoscored a teljes mezőnyt tekintve is őt látta a legjobbnak (8,1), itt Ronaldo (8,02) és Szoboszlai Dominik (7,82) is alacsonyabb osztályzatot kapott.

 

A Blackburn Rovers is örül Tóth Balázs elismerésének

Ha némi „késéssel” is, Tóth Balázs klubja, a Blackburn Rovers is megemlékezett kapusa teljesítményéről. S honfitársunkra szombaton is nehéz feladat vár, a Blackburn a listavezető Coventry gárdáját fogadja. A 24 csapatos tabellán Tóthék csak a 21. helyen állnak, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva nyolc meccsen hét pontot gyűjtöttek (2 győzelem, 1 döntetlen, 5 vereség). A bekapott 11 gól nem is lenne vészes, hiszen tíz együttes többet kapott, kettő pedig ugyanennyit, szóval, az alapembernek számító Tóth Balázst nem lehet hibáztatni. A szerzett hét gól viszont a második legkevesebb, a támadók eddig felettébb haloványak.

Valérien Ismaël vezetőedző azonban nem látja tragikusan a helyzetet.

– A Coventry erősen kezdte a szezont, ami azzal is magyarázható, hogy a csapata már két éve együtt van, a stabilitás nagy előny. Kemény idegenbeli meccs vár ránk, ez kétségtelen, de bármi lehetséges. Ha bátran játszunk, bármelyik csapatnak problémákat okozhatunk. Hinnünk kell magunkban, és magas szinten kell tartanunk a koncentrációnkat – mondta a francia tréner.

A Halloween megihlette a csapatot 

A csapatnál remek a hangulat, amit az is mutatat, hogy már Halloweenre hangolva három játékosnak a fejére töklámpást húztak, a szurkolóknak pedig ki kell találniuk, hogy kikről van szó. A klub X-oldalán a hozzászólásokat olvasva ez nem is könnyű feladat! Az persze a mezek alapján látható, hogy három mezőnyátékosról van szó. Az hatalmas csavar lenne, ha Tóth Balázs más mezébe bújt volna, de a 189 centis magasságát nehezen tudta volna eltitkolni, így ebből a játékból, gyanítjuk, kihagyták.

 

 


 

