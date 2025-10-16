Micsoda elismerés! A magyar válogatott fotójával büszkélkedik a Premier League bajnoka

Egymást érik a Tóth Balázs teljesítményét kiemelő tényszerű és érzelmes írások. Miként elsőként beszámoltunk róla, a WhoScored portálnál ő kapta a legmagasabb osztályzatot, azaz ő lett a meccs embere a magyar–portugál vb-selejtezőn. Délbe érkezett a következő hír, a magyar válogatott kapusát a másik neves statisztikai lap, a Sofascore pedig a selejtezőforduló álomcsapatába jelölte. A közösségi médiában pedig a játékos nővérének érzelmes posztja hatotta meg a fél országot. Szerdán egy valamit hiányoltunk: a magyar kapus csapatának, a Blackburn Roversnek az elsimerését, de este végre az is meglett.

Tóth Balázs még Cristiano Ronaldónál is magasabban. A magyar válogatott kapusának teljesítményét a portugál magyar vb-selejtezőn klubcsapata, a Blackburn Rovers is méltatja Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A világbajnoki selejtezőkről készült összefoglalóját a Blackburn Rovers a magyar válogatott fotójával illusztrálja, s a szövegben nem csupán Tóth Balázs remek teljesítményét, hanem Szoboszlai Dominik gólját is kiemeli. Bár arról kár álmodni, hogy a Liverpool magyar kiválósága valaha is a Blackburn játékosa lesz.

Mikor talál magára a Blackburn Rovers, a Premier League 20 évvel ezelőtti bajnoka?

Persze hiába lenne lebecsülni az angol másodosztályban, a Championshipben rosszul rajtoló, jelenleg csupán 21. helyen álló csapatot, mára már feledésbe merült, de kereken húsz éve, az 1994–95-ös idényben a Blackburn Rovers nyerte meg a Premier League-t.

Azóta a csapat nehéz időket is megélt. 2012-ben kiesett a Championshipbe, sőt azóta harmadik vonalt, a League One-t is megjárta. 2018-ban visszakerült, de az előző idényben is fenyegette a kiesés, amit annak is köszönhetően sikerült elkerülni, hogy a hajrában Tóth Balázs több mérkőzésen is kiválóan védett.

Közös fotón Tóth Balázs és Cristiano Ronaldo

Az angol klub az X-csatornáján is méltatja Tóth Balázst. Méghozzá egy olyan képpen, amilyennel kevesen büszkélkedhetnek. Azt a pillanatot megragadva, amikor Cristiano Ronaldo gratulál a magyar válogatott kapusának.

🌎 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐑𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝𝐮𝐩 🧵



🇭🇺 Balazs Toth started in goal as Hungary earned a late point over Portugal. Dominik Szoboszlai equalised in injury time after Cristiano Ronaldo's brace cancelled out Attila Szalai's opener.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/oapwlT5vEe — Blackburn Rovers (@Rovers) October 15, 2025

Tóth Balázs Lisszabonból nem utazott haza Budapestre a többi magyar játékossal, egyből Angliába repült. A Blackburn szombaton a listavezető Coventry vendégeként lép pályára, Tóth Balázsnak tehát fel van adva az újabb lecke.

