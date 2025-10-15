Cristiano Ronaldovb-selejtezőPortugáliaMagyarországTóth Balázs

„Most a gyerekkori álmaimat élem" – a válogatott új hőse Szoboszlaiék nélkül kénytelen ünnepelni

Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusa kedden, a portugálok ellen ismét fontos védéseket mutatott be. A kapus pedig a szerencséért is megdolgozott, amikor a második félidőben a portugálok kétszer is a kapufát találták el. Tóth Balázs angliai klubja miatt viszont nem repült haza Magyarországra.

Perlai Bálint
2025. 10. 15. 6:10
Tóth Balázs a kapujából remekül mozdult ki a portugálok elleni vb-selejtezőn
Tóth Balázs a kapujából remekül mozdult ki a portugálok elleni vb-selejtezőn Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Tóth Balázs ismét remek meccset hozott le a magyar kapuban. A portugálok elleni 2-2-es vb-selejtező során a Blackburn Rovers játékosa hat védést is bemutatott, ebből pár a bravúrkategóriába sorolható be. A 28 éves kapus őrült egy hónapon van túl: a szeptemberi ,portugálok elleni hazai meccsen Dibusz Dénes sérülése miatt került a kezdőbe, ahol a három kapott gól ellenére abszolút helytállt. Októberben a Ferencváros kapusa ismét nem volt elérhető, de sem Marco Rossi, sem a szurkolók nem kaptak a szívükhöz, mert tudták, ott van Tóth Balázs.

Tóth Balázs szenzációs teljesítményt nyújtott ismét a magyar kapuban
Tóth Balázs szenzációs teljesítményt nyújtott ismét a magyar kapuban  Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Tóth Balázs gyerekkori példaképével nézett farkasszemet

A vegyes zónában éppen erről kérdeztük Tóthot, hogy az elmúlt egy hónapban mennyi minden változott körülötte. S nem utolsó sorban gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen védhetett két meccsen is – noha háromszor is beköszönt neki a világsztár, ez kedd este aligha érdekelte őt a pontszerzés után

Most a gyerekkori álmaimat élem, így az elmúlt egy hónapban. Ronaldón nőttem fel, először én is támadó akartam lenni, de végül visszaszorultam a kapuba, mert nem bírtam ennyit futni... 

Hihetetlen büszkeséggel tölt ez el engem és a családomat, mindenki arról álmodozik, hogy ilyen meccseken lépjen pályára – felelte a kérdésünkre mosolyogva a kapus, aki szintén bravúrdöntetlenről beszélt a keddi eredmény kapcsán.

– Büszkeséggel tölt el minket, hogy a világ egyik legjobb válogatottja ellen pontot szereztünk idegenben. Ez az, amiből építkezhetünk, önbizalmat és motivációt adhat a következő két mérkőzésre. 

Visszakaptuk a sorstól, amit szeptemberben elvett tőlünk. Ugyanakkor egy ír győzelem esetén most a csoportelsőségről beszélhetnénk. Persze, ezzel nem szabad foglalkozni...

Hogyhogy nem jött haza a csapattal kapus?

Érdekesség, hogy Tóth Balázs nem utazott haza a kerettel Magyarországra még az éjjel, miután neki az kerülő lenne. Az angol másodosztályban védő kapus, így jóval a többiek után hagyta el a lisszaboni stadiont, és készül a Blackburnbe tartó útjára. 

A teljes interjú a négyszeres magyar válogatott kapussal, Tóth Balázzsal:

