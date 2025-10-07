Itt a diagnózis: Dibusz magának köszönheti, hogy megint lesérült

Amikor Marco Rossi még a sorsolást követően megálmodta, hogy milyen összeállításban küldené majd pályára Örményország ellen a nemzeti csapatot, a legrémesebb álmaiban sem gondolta volna, hogy egyszerre három alapemberét kell majd nélkülöznie. Ám mostanra kiderült , hogy sem az elsőszámú kapus, Dibusz Dénes, sem pedig a támadósor két stabil tagja, az eddigi összes magyar gól szerzője, Varga Barnabás és Sallai Roland nem állhat a kapitány rendelkezésére. És ha nagyon szigorúan vesszük, mindhárman csak önmaguknak köszönhetik, hogy október 11-én csak a lelátóról tehetik hozzá a magukét a nagyon remélt győzelemhez az örmények ellen.

Dibusz Dénes nem pihente ki a korábbi sérülését, ami a legrosszabbkor újult ki Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Dibusz szomorú diagnózisa, a pihentetés az egyetlen gyógymód

Hármójuk közül ugye Sallai Rolandot egy törlesztés miatt kiállítottk még az írek ellen, emiatt kétmeccses eltiltást kapott, ami az örmények ellen lejár. Nála már csak Varga csinált nagyobb butaságot, aki az írek után a portugálok ellen is besárgult – kireklamálta magának teljesen feleslegesen a lapot –, így a válogatott négy góljából hármat szerző Fradi-csatár szintén kihagyja a létfontosságú selejtezőt. Dibusz helyzete más, ő abban hibáztatható, hogy az írek ellen összeszedett sérülését nem pihente ki, és most a Paks ellen újra előjött.

Sajnos ugyanarról a sérülésről van szó, ami az ír meccsen jelentkezett, részleges szakadás van a közelítőmben, úgy tűnik, nem pihentem ki kellőképpen a múltkori esetet. Már korábban éreztem, hogy érzékenyebb ez a terület a meccsek után, mindig ráment egy-két nap, hogy ismét védeni tudjak. A Paks ellen a második félidőben rosszabbá vált, ma csináltunk egy MRI-felvételt, ahol ezt a diagnózist állapították meg.

Egyeztettünk a válogatott stábbal, nem lenne sok értelme most ezt tovább feszíteni, mindenkinek az az érdeke, hogy a lehető leggyorsabban újra százszázalékos legyek. Ehhez persze idő kell, bízom benne, hogy nem túl sok, de a bő egyhetes kihagyás ezek szerint legutóbb nem volt elég – mondta a FradiMédia kérdésére Dibusz Dénes.

Változott a keret, Demjén Patrik lett a harmadik kapus

Nagy szerencse, hogy az írek és a portugálok ellen sérülés miatt hiányzó Schäfer András felépült, így a középpályás legalább ott tud lenni a keretben, és vélhetően pályára is fog lépni az örmények elleni vb-selejtezőn. Bár ez utóbbival kapcsolatban nem kéne előre inni a medve bőrére. Mindenesetre Marco Rossi az MTK kapusát, Demjén Patrikot hívta meg a keretbe, aki már az első válogatott edzésen bizonyított. Ugyanakkor vélhetően az is eldőlt, hogy a magyarok összeállítása a portugálok elleni hazai selejtezőn védő Tóth Balázs nevével fog kezdődni, ám arról még megy az össznépi találgatás, hogy a csatársorban ki kaphat bizonyítási lehetőséget.

A magyar válogatott kerete az örmények és a portugálok ellen Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Demjén Patrik (MTK)

Védők: Balog Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A magyar válogatott október 11-én, a Puskás Arénában játszik az örményekkel, míg október 14-én idegenben, a portugálok következnek. Amennyiben nemzeti csapatunk a pótselejtezős helyre oda szeretne érni, akkor az örményeket mindenképpen le kell győznie Szoboszlaiéknak.