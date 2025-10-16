Rendkívüli

Trump: Putyinnal Budapesten fogunk találkozni

FerencvárosSparta PrahaAlbert Flórián

Hidegzuhany a Ferencváros 5-0-s hazai veresége a Sparta Praha ellen!

A Ferencváros hazai pályán 5-0-s vereséget szenvedett a cseh Sparta Praha együttesétől a női labdarúgó Európa-kupa-selejtező második fordulójának csütörtöki visszavágóján, így búcsúzott a sorozattól. A Ferencváros az első meccsen idegenben 0-0-t játszott, így a mostani, hazai 0-5 hidegzuhany a javából.

2025. 10. 16. 18:38
Az FTC nem bírt a Sparta Praha együttesével
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ferencváros együttese a párharc első felvonásán gól nélküli döntetlent ért el, azonban a budapesti találkozón a csehek a játék minden elemében felülmúlták a zöld-fehéreket. A III. Kerületi TVE Sporttelepen rendezett visszavágón a klub honlapján olvasható beszámoló szerint Albert Flórián vezetőedző nem változtatott a Prágában pályára küldött kezdőcsapaton, a Kosztics – Ott, Zágonyi, Frajtovics, Bozsik – Könczeyné Fenyvesi, Hanász, Kovács Eszter – Nagy Viktória, Nagy Vanessza, Czellér összeállításban küldte pályára együttesét.

A Ferencváros nem bírt a csehekkel
A Ferencváros nem bírt a csehekkel  Forrás: Fradi.hu

A Sparta Praha góljait Bergford (7.), Cerná (19.), Bartonová (47.), Ospeck (59.) és Huvarová (83.) szerezték.

A Ferencváros számára véget ért az európai kaland

A Ferencváros azért került át az Európa-kupába, mert a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában kettős vereséggel búcsúzott a norvég Valerengával szemben. Idegenben 3-0-ra, majd otthon 2-1-re kapott ki. Most pedig véget ért az európai kaland, írja szomorúan a klub honlapja.

Európa-kupa, selejtező, 2. forduló, visszavágó: FTC-Telekom–Sparta Praha (cseh) 0-5 (0-2). Továbbjutott: a Sparta Praha, 5-0-s összesítéssel.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu