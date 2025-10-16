Hidegzuhany a Ferencváros 5-0-s hazai veresége a Sparta Praha ellen!

A Ferencváros együttese a párharc első felvonásán gól nélküli döntetlent ért el, azonban a budapesti találkozón a csehek a játék minden elemében felülmúlták a zöld-fehéreket. A III. Kerületi TVE Sporttelepen rendezett visszavágón a klub honlapján olvasható beszámoló szerint Albert Flórián vezetőedző nem változtatott a Prágában pályára küldött kezdőcsapaton, a Kosztics – Ott, Zágonyi, Frajtovics, Bozsik – Könczeyné Fenyvesi, Hanász, Kovács Eszter – Nagy Viktória, Nagy Vanessza, Czellér összeállításban küldte pályára együttesét.

A Ferencváros nem bírt a csehekkel Forrás: Fradi.hu

A Sparta Praha góljait Bergford (7.), Cerná (19.), Bartonová (47.), Ospeck (59.) és Huvarová (83.) szerezték.

A Ferencváros számára véget ért az európai kaland

A Ferencváros azért került át az Európa-kupába, mert a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában kettős vereséggel búcsúzott a norvég Valerengával szemben. Idegenben 3-0-ra, majd otthon 2-1-re kapott ki. Most pedig véget ért az európai kaland, írja szomorúan a klub honlapja.

Európa-kupa, selejtező, 2. forduló, visszavágó: FTC-Telekom–Sparta Praha (cseh) 0-5 (0-2). Továbbjutott: a Sparta Praha, 5-0-s összesítéssel.