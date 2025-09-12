Nagyon messze vagyunk ettől a szinttől – Albert Flórián fájóan őszintén értékelt

Nagy nyomás nehezedett a magyar bajnokra Norvégiában, s a hősiesen és némi szerencsével kivédekezett első félidő után a másodikban gólokban is megmutatkozott a Valerenga fölénye. A Ferencváros végül 3-0-ra kapott ki idegenben, ifjabb Albert Flórián vezetőedző látta a pozitívumokat is.

Ifjabb Albert Flórián csapata nagyot küzdött Norvégiában (Fotó: FTC)

Albert Flórián nem kertelt

– Azt mondom, hogy le a kalappal. Ameddig tudtuk és próbáltuk tartani magunkat, addig minden működött, de ez egy teljesen más szint.

Azzal, hogy a csoportot meg tudtuk nyerni, mi már egy lépcsőfokot léptünk. Ez nekünk még sok, nagyon messze vagyunk ehhez a szinthez.

Volt különbség, ugyanakkor úgy érzem, hogy akkora nem. Per pillanat a magyar női labdarúgásnak ez a szintje – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Albert Flórián, akinek sakkoznia is kellett.

– Az a baj, hogy annyi sérültünk van, és állandóan forgatni kell a csapatot. Tehát hiába van 22-23 mezőnyjátékosunk, abból van hat sérültem. Most is olyanok ültek a kispadon, akik nem egészségesek. Nagyon nehéz belenyúlni.

Az edző magánya: ifj. Albert Flóriánt is megviselte a vereség (Fotó: FTC)

Albert Flóriánhoz hasonlóan reálisan értékelt a Fradi csapatkapitánya is.

– Igazából ez a Bajnokok Ligája, itt az elsőtől az utolsó percig koncentrálni kell. Ez egy egészen más szint, itt van előttünk a példa – fogalmazott Könczeyné Fenyvesi Evelin. A teljes felvételt itt tekinthetik meg:

Az albániai sikeres selejtező után a magyar bajnok FTC női labdarúgócsapata története során először szerepelhet a Bajnokok Ligája play-off körében. Az oslói háromgólos vereség után kevés esély maradt a főtáblára jutásra, de jövő csütörtökön (16.00, Óbuda, III. Kerületi TVE stadion) igyekeznek a zöld-fehérek megnehezíteni a Valerenga dolgát.