Ifjabb Albert FlóriánFerencvárosnői labdarúgó Bajnokok Ligája

Nagyon messze vagyunk ettől a szinttől – Albert Flórián fájóan őszintén értékelt

A Ferencváros női labdarúgócsapata 3-0-s vereséget szenvedett a norvég Valerenga otthonában a Bajnokok Ligája főtáblájára jutásért zajló párharc első mérkőzésén. Ifjabb Albert Flórián elégedett volt a gól nélküli első félidővel, de később kiütközött a két csapat közötti különbség. A vezetőedző őszintén elismerte, nincs még a norvégok szintjén a csapata, s egyáltalán a magyar női foci. Ráadásul sérülések is tizedelik a Fradit, amely jövő csütörtökön fogadja ellenfelét a budapesti visszavágón. Albert Flórián mellett Könczeyné Fenyvesi Evelin is nyilatkozott.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 12. 9:42
Albert Flórián és a Ferencváros lépett egy lépcsőfokot Fotó: FTC
Nagy nyomás nehezedett a magyar bajnokra Norvégiában, s a hősiesen és némi szerencsével kivédekezett első félidő után a másodikban gólokban is megmutatkozott a Valerenga fölénye. A Ferencváros végül 3-0-ra kapott ki idegenben, ifjabb Albert Flórián vezetőedző látta a pozitívumokat is.

Ifjabb Albert Flórián csapata nagyot küzdött Norvégiában
Ifjabb Albert Flórián csapata nagyot küzdött Norvégiában (Fotó: FTC)

Albert Flórián nem kertelt

– Azt mondom, hogy le a kalappal. Ameddig tudtuk és próbáltuk tartani magunkat, addig minden működött, de ez egy teljesen más szint. 

Azzal, hogy a csoportot meg tudtuk nyerni, mi már egy lépcsőfokot léptünk. Ez nekünk még sok, nagyon messze vagyunk ehhez a szinthez.

 Volt különbség, ugyanakkor úgy érzem, hogy akkora nem. Per pillanat a magyar női labdarúgásnak ez a szintje – nyilatkozta a klub hivatalos oldalának Albert Flórián, akinek sakkoznia is kellett. 

– Az a baj, hogy annyi sérültünk van, és állandóan forgatni kell a csapatot. Tehát hiába van 22-23 mezőnyjátékosunk, abból van hat sérültem. Most is olyanok ültek a kispadon, akik nem egészségesek. Nagyon nehéz belenyúlni. 

Albert Flórián
Az edző magánya: ifj. Albert Flóriánt is megviselte a vereség (Fotó: FTC)

Albert Flóriánhoz hasonlóan reálisan értékelt a Fradi csapatkapitánya is.

– Igazából ez a Bajnokok Ligája, itt az elsőtől az utolsó percig koncentrálni kell. Ez egy egészen más szint, itt van előttünk a példa – fogalmazott Könczeyné Fenyvesi Evelin. A teljes felvételt itt tekinthetik meg:

Az albániai sikeres selejtező után a magyar bajnok FTC női labdarúgócsapata története során először szerepelhet a Bajnokok Ligája play-off körében. Az oslói háromgólos vereség után kevés esély maradt a főtáblára jutásra, de jövő csütörtökön (16.00, Óbuda, III. Kerületi TVE stadion) igyekeznek a zöld-fehérek megnehezíteni a Valerenga dolgát.

