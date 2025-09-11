női labdarúgó Bajnokok LigájaFerencváros FCoslo

Súlyos Fradi-vereség a női labdarúgó Bajnokok Ligájában

A norvég Valerenga FC 3-0-ra legyőzte a vendég Ferencvárost a női labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik, utolsó fordulójában, a párharc első felvonásán.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 21:14
Norvég öröm, ferencvárosi bánat a női labdarúgó Bajnokok Ligájában Fotó: CORNELIUS POPPE Forrás: NTB
Az Albert Flórián vezette Ferencváros a második félidő elejéig tartotta magát. A visszavágóra egy hét múlva Budapesten kerül sor. Tét a 18-es főtáblára jutás.

Eredmény: Női BL-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: Valerenga FC (norvég) - FTC-Telekom 3-0 (0-0)

A győztes a BL 18-as főtáblájára jut, a vesztes pedig az újonnan induló, második számú kontinentális kupasorozat, az Európa-kupa selejtezőjének második fordulójába kerül. A Valerenga az előző idényben megnyerte hazája bajnokságát és a Norvég Kupát, a BL-ben pedig csoportkörös volt. A mostani szezonban a bajnoki tabella második helyén áll, hazája kupasorozatában elődöntős, míg a BL-selejtezőben korábban a finn Helsingin JK-t és a cseh Slavia Prahát búcsúztatta. A magyar bajnok FTC előbb a luxemburgi Racing FC Uniont, majd a fehérorosz Dinamo Minszket győzte le az albániai selejtezőtornán.

